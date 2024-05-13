Çınar Akademi’den ‘Sınav Kaygısı’ semineri
İzmit Belediyesi Çınar Akademi, öğrencilerine ve velilerine “Sınav Kaygısı ve Kaygıyla Başa Çıkma” semineri düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kaliteli ve ücretsiz eğitim hizmetiyle gençleri geleceğe hazırlayan İzmit Belediyesi Çınar Akademi düzenlediği seminerlerine devam ediyor. Çınar Akademi bu kapsamda geçtiğimiz hafta sonunda İzmit Belediyesi Ana Hizmet Binası 9. Katta bulunan Turuncu Salonda, sınav kaygısı ve kaygıyla başa çıkma, sınav anı yönetimine dair öğrencilere ve velilere seminer programı gerçekleştirdi.
BİLGİLER VERİLDİ
Seminerde ayrıca lise tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar, ilimizdeki bazı liselerin puan, kontenjan ve yüzdelik dilimleri bilgileri, sınav sürecinde ev içi iletişim ve öğrencilere yönelik aile desteği ile ilgili konular hakkında bilgiler verildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|99
|2. Fenerbahçe
|36
|93
|3. Trabzonspor
|36
|61
|4. Başakşehir
|36
|58
|5. Beşiktaş
|36
|55
|6. Kasımpasa
|36
|52
|7. Alanyaspor
|36
|50
|8. Rizespor
|36
|49
|9. Sivasspor
|36
|48
|10. Antalyaspor
|36
|45
|11. A.Demirspor
|36
|44
|12. Samsunspor
|36
|42
|13. Kayserispor
|36
|41
|14. Konyaspor
|36
|40
|15. Ankaragücü
|36
|39
|16. Gaziantep FK
|36
|38
|17. Hatayspor
|36
|37
|18. Karagümrük
|36
|37
|19. Pendikspor
|36
|36
|20. İstanbulspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|37
|86
|2. M.City
|36
|85
|3. Liverpool
|36
|78
|4. Aston Villa
|36
|67
|5. Tottenham
|36
|63
|6. Newcastle
|36
|57
|7. Chelsea
|36
|57
|8. M. United
|36
|54
|9. West Ham United
|37
|52
|10. Brighton
|36
|48
|11. Bournemouth
|37
|48
|12. Crystal Palace
|37
|46
|13. Wolves
|37
|46
|14. Fulham
|37
|44
|15. Everton
|37
|40
|16. Brentford
|37
|39
|17. Nottingham Forest
|37
|29
|18. Luton Town
|37
|26
|19. Burnley
|37
|24
|20. Sheffield United
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|90
|2. Girona
|35
|75
|3. Barcelona
|34
|73
|4. Atletico Madrid
|35
|70
|5. Athletic Bilbao
|35
|62
|6. Real Betis
|35
|55
|7. Real Sociedad
|34
|54
|8. Valencia
|35
|48
|9. Villarreal
|35
|48
|10. Getafe
|35
|43
|11. Deportivo Alaves
|35
|42
|12. Sevilla
|35
|41
|13. Osasuna
|35
|40
|14. Las Palmas
|35
|37
|15. Mallorca
|35
|35
|16. Rayo Vallecano
|35
|35
|17. Celta Vigo
|35
|34
|18. Cadiz
|35
|29
|19. Granada
|35
|21
|20. Almeria
|35
|17