Doğa tutkunları Yörükyeri’nin eşsiz tabiatını keşfetti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin doğa yürüyüşü programı kapsamında doğaseverler bu hafta Akyazı Yörükyeri Yaylası’nın eşsiz tabiatını keşfederek unutulmaz bir trekking deneyimi yaşadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğaseverleri Sakarya’nın eşsiz doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Yıllardır bir ritüel haline gelen Doğa Yürüyüşleri programında tabiat aşıklarının bu hafta ki güzergahı Akyazı Yörükyeri oldu. Adrenalin tutkusu olan çok sayıda vatandaş, Büyükşehir’in uzman kadrosuyla birlikte tabiatın en etkileyici noktalarını keşfederken büyüleyici manzaralara tanıklık etti.

DOĞA İLE İÇİ İÇE BİR YÜRÜYÜŞ

Demokrasi Meydanı’nda sabahın erken saatlerinde bir araya gelen doğaseverler, Akyazı Yörükyeri yaylasına doğru yola çıktılar. Rotanın giriş noktasında egzersiz uygulamalarını yaparak yürüyüşe başlayan grup, doğada unutulmaz bir keşfe çıktı. Her durakta fotoğraf çekilerek günü ölümsüzleştiren vatandaşlar, proje sebebiyle Büyükşehir’e teşekkür etti.

SAKARYA’YI ADIM ADIM KEŞFEDİYORUZ

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın keşfedilmeyi bekleyen birçok farklı noktası mevcut. Doğa ile bir bütün halinde hem bize sunulan nimetleri görüyoruz hem de yeni yerler görmenin ayrıcalığını vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bu hafta Akyazı Yörükyeri’nde bizlere eşlik eden doğa dostu tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programımızın devamı için her hafta pazartesi günü başvuruları açıyoruz. Yürüyüşler için sakarya.bel.tr adresinden kayıt olup bize katılabilirsiniz” denildi.