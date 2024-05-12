SGM öğrencileri Anneler Günü’nü kutladı

Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencileri anneleriyle birlikte ‘Anneler Günü’nü kutladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da 7-14 yaş öğrencilerin eğitim gördüğü SGM’lerde, öğrenciler belli gün ve haftaları da unutmuyor. Bu vesileyle her yıl Mayıs’ın ikinci haftası kutlanan ‘Anneler Günü’ Adapazarı SGM öğrencileri tarafından anlamlı etkinliklerle kutlandı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Adapazarı SGM Tasarım Sınıfı öğrencileri annelerine duygularını anlatan kartlar yazdı ve güller yaptı.

Mutfak sınıfı öğrencileri ise, anneleriyle tek kişilik butik pasta süsleme etkinliği gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Baştacımız, en değerlilerimiz olan annelerimize Sosyal Gelişim Merkezi öğrencilerimizle sürpriz anneler günü kutlaması gerçekleştirdik. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyoruz” denildi.