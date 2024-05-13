Öğrenciler Nilüfer'de geleneksel oyunlarda buluştu
Nilüfer 22’nci Uluslararası Spor Şenlikleri, öğrencilere yönelik geleneksel oyunlar etkinliğiyle devam etti 300’ü aşkın öğrenci çeşitli oyunlara katılarak keyifli bir gün geçirme imkanı buldu
Nilüfer 22’nci Uluslararası Spor Şenlikleri, öğrencilere yönelik geleneksel oyunlar etkinliğiyle devam etti. 300’ü aşkın öğrenci çeşitli oyunlara katılarak keyifli bir gün geçirme imkanı buldu. BURSA (İGFA) - Nilüfer 22’nci Uluslararası Spor Şenlikleri, çeşitli branş müsabakalarının yanı sıra heyecanlı ve zevkli etkinliklerle de devam ediyor. Şenliklerde öğrenciler bu defa geleneksel oyunlarda buluştu. Altınşehir Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri tünel topunda, 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencileri ise mendil kapmacada yarıştı. Tek günlük etkinliğe 23 okuldan toplam 322 öğrenci katıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinliğe katılan çocuklar hem eğlendi, hem de dereceye girmek için yarıştı. Bireysel ve takım oyunlarında yeteneklerini sergileyen öğrencilerden derece elde edenler madalya ve kupa alarak başarılarını taçlandırdı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|99
|2. Fenerbahçe
|36
|93
|3. Trabzonspor
|36
|61
|4. Başakşehir
|36
|58
|5. Beşiktaş
|36
|55
|6. Kasımpasa
|36
|52
|7. Alanyaspor
|36
|50
|8. Rizespor
|36
|49
|9. Sivasspor
|36
|48
|10. Antalyaspor
|36
|45
|11. A.Demirspor
|36
|44
|12. Samsunspor
|36
|42
|13. Kayserispor
|36
|41
|14. Konyaspor
|36
|40
|15. Ankaragücü
|36
|39
|16. Gaziantep FK
|36
|38
|17. Hatayspor
|36
|37
|18. Karagümrük
|36
|37
|19. Pendikspor
|36
|36
|20. İstanbulspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|37
|86
|2. M.City
|36
|85
|3. Liverpool
|36
|78
|4. Aston Villa
|36
|67
|5. Tottenham
|36
|63
|6. Newcastle
|36
|57
|7. Chelsea
|36
|57
|8. M. United
|36
|54
|9. West Ham United
|37
|52
|10. Brighton
|36
|48
|11. Bournemouth
|37
|48
|12. Crystal Palace
|37
|46
|13. Wolves
|37
|46
|14. Fulham
|37
|44
|15. Everton
|37
|40
|16. Brentford
|37
|39
|17. Nottingham Forest
|37
|29
|18. Luton Town
|37
|26
|19. Burnley
|37
|24
|20. Sheffield United
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|90
|2. Girona
|35
|75
|3. Barcelona
|34
|73
|4. Atletico Madrid
|35
|70
|5. Athletic Bilbao
|35
|62
|6. Real Betis
|35
|55
|7. Real Sociedad
|34
|54
|8. Valencia
|35
|48
|9. Villarreal
|35
|48
|10. Getafe
|35
|43
|11. Deportivo Alaves
|35
|42
|12. Sevilla
|35
|41
|13. Osasuna
|35
|40
|14. Las Palmas
|35
|37
|15. Mallorca
|35
|35
|16. Rayo Vallecano
|35
|35
|17. Celta Vigo
|35
|34
|18. Cadiz
|35
|29
|19. Granada
|35
|21
|20. Almeria
|35
|17