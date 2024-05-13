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Beylikdüzü Belediyesi’nden Anneler Günü şenliği

Beylikdüzü Belediyesi, Anneler Günü’nü ilçenin birçok noktasında düzenlediği renkli etkinliklerle kutladı Tüm güne yayılan etkinliklerde vatandaşlar; konser, atölye çalışmaları, yoga ve spor etkinlikleriyle keyifli anlar yaşadı Annelere çok şey borçlu olduklarını vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Annelere güzel bir gelecek borçluyuz Beylikdüzü, tüm annelerin mutlu olacağı, huzurla ve güvenle yaşayacağı bir kent olmaya devam edecek” şeklinde konuştu

YAŞAM 13.05.2024, 15:00
Beylikdüzü Belediyesi’nden Anneler Günü şenliği

Beylikdüzü Belediyesi, Anneler Günü’nü ilçenin birçok noktasında düzenlediği renkli etkinliklerle kutladı. Tüm güne yayılan etkinliklerde vatandaşlar; konser, atölye çalışmaları, yoga ve spor etkinlikleriyle keyifli anlar yaşadı. Annelere çok şey borçlu olduklarını vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Annelere güzel bir gelecek borçluyuz. Beylikdüzü, tüm annelerin mutlu olacağı, huzurla ve güvenle yaşayacağı bir kent olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Anneler Günü’nde ilçede yaşayan anneleri unutmadı. İlk olarak Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anne Çocuk Kampı’nda anneler, çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe ve macera dolu bir hafta sonu geçirdi. Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Kampı’nda gerçekleşen etkinlikte; kampçılık ve çadır kurma, gece yürüyüşü ve yıldızlarla yön bulma gibi eğitimlerin yanı sıra çeşitli atölye çalışmaları da yapıldı. Öte ayandan Ayten İlgün Harman ve 100. Yıl Guli Akkuş Anne ve Çocuk merkezlerinde ise çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları yapıldı. Tüm güne yayılan Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Yaşam Vadisi 1. Etapta gerçekleştirilen ‘Anneler Günü Şenliği’nde ise birbirinden renkli görüntüler oluşturan çeşitli etkinlikler düzenlendi. Konser, atölye çalışmaları, cep sahne etkinlikleri, yoga, ve spor etkinlikleriyle vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da, eşi Zehra Çalık ile birlikte annelerin bu özel gününde onların yanlarında yer aldı. Günün sonunda ise Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde düzenlenen Eda Baba konseri izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

“BEYLİKDÜZÜ ANNELERİN MUTLU OLACAĞI  BİR KENT OLMAYA DEVAM EDECEK”

Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün sevginin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın günüdür. Anneliğin kutsallığını biliyoruz ve annelerin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Onlara, çocukları için endişe etmeyeceği, yarınlara umutla bakacağı bir dünya borçluyuz. Ama söz veriyorum, başaracağız. Çocuklar, gençler ve kadınlar için çok daha güzel bir geleceği inşa edeceğiz. Biz hiç kimsenin yarınlara endişe ile bakmasına razı olmayacağız. Beylikdüzü, tüm annelerin mutlu olacağı, huzurla ve güvenle yaşayacağı bir kent olmaya devam edecek. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Bu güzel vatanı bizim için çok özel kılan bir insan da var. Bir anne bir yiğit yetiştirir, o yiğitte bütün dünyayı değiştirir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde hanımı da rahmetle ve minnetle yâd ediyorum ve tüm annelerin, Anneler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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