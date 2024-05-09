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Başkan Zeyrek: "Hata yapan bensem, benim de yanlışlarımı yazın"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve yönetimini makamında ağırladı Yerel basına destek olacaklarını aktaran Başkan Zeyrek, “Yerel basından istediğim tek şey; özgür, doğru haberciliği vatandaşla paylaşın Hata yapan bensem, benim de yanlışlarımı yazın” ifadelerini kullandı

SİYASET 09.05.2024, 15:49
Başkan Zeyrek: "Hata yapan bensem, benim de yanlışlarımı yazın"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve yönetimini makamında ağırladı. Yerel basına destek olacaklarını aktaran Başkan Zeyrek, “Yerel basından istediğim tek şey; özgür, doğru haberciliği vatandaşla paylaşın. Hata yapan bensem, benim de yanlışlarımı yazın” ifadelerini kullandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Filizkan, “Sizi kutluyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Son yılların en seviyeli, en düzgün seçimlerinden birini yaptınız. Genel Başkanınızın yapıcı, sizlerin güler yüzlü kampanyanızla bu başarı gerçekleşti. Önce sağlıklı, sonra başarılı bir 5 yıl diliyoruz. İnşallah insana dokunan projelerinizi hayata geçirirsiniz. Çünkü Manisa’da eksik olan buydu. Geçmişteki belediye başkanlarımız güzel işler yaptılar, inkâr etmiyoruz bunu, ama son yıllarda insanları biraz ihmal ettiler, cevabı da sandıkta aldılar. Sizin de kendi projelerinizi uygulayacağınızdan eminiz. Size başarılar diliyorum. Basın, demokrasinin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Yasama, yürütme, yargı ve basın, dördüncü kuvvet olan basın. Eğer yerel basına gerekli destek sağlanmazsa, demokrasi de yaşayamaz. Çünkü biz basın olarak, milletin aynasıyız. Sizin yaptığınız çalışmaları halka yansıtıyoruz. Yerel basına, belediyelerimizin destek vermesini bekliyoruz” diye konuştu. 

ÖZGÜR OLUN, İNSANLAR DOĞRU BİLGİLERE AÇ

Yerel basının özgür bir şekilde doğruları vatandaşa aktarmasının önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de ziyarette yaptığı konuşmada, “İnşallah, 5 yıl boyunca  hep birlikte çok güzel günler geçireceğiz. Yerel basının desteklenmesi konusunda hiçbir şüpheniz olmasın. Elimizden gelen tüm imkânlarla, yerel basını destekleyeceğim. Ve size ilk olarak şunun sözünü veriyorum. Basın özgürlüğü, olmazsa olmaz olan bir konudur. Yerel basına destek vermek demek, bizim hatalarımızı örtün, bizim hatalarımızı yazmayın anlamına gelmez. Size öncelikle bunun ricasında bulunuyorum. Özgür olun, serbest olun, size desteği veren kim olursa olsun, doğruları yazın. Birçok canlı yayına katılıyorum ya da röportaj veriyorum. Yayından önce de bana soruyorlar, hangi soruları istersiniz diye. Hepsine aynı şeyi söylüyorum. Soru, serbesttir. Bugüne kadar size desteği sadece benim hatalarımı örtün diye veren zihniyet gitti. Artık, yerel basına destek olacaktır. Ama benim yerel basından istediğim tek şey; özgür, doğru haberciliği vatandaşla paylaşın. Hata yapan bensem, benim de yanlışlarımı yazın. İnsanlar doğru bilgiye aç. Çünkü sizi özgür bıraktıkça, doğru bilgileri alan vatandaş kendi kararını verecektir. Bu destekler bugüne kadar çok yanlış kullanıldı, artık bu şekilde doğru olarak kullanılacak. Herkese eşit bir şekilde desteğimizi sunacağız. Bunu da göreceksiniz, sadece doğruları dürüstçe yazın. Çünkü bunun olumsuz örneklerini benim size anlatmama gerek yok. Siz bunları defalarca yaşadınız. Ve bugüne kadar değerli olan mesleğiniz basın, maalesef yanlış yönlendirildi. Ben bunu ortadan kaldırmak istiyorum. Takdir sizlerin, nasıl istiyorsanız öyle yazın” dedi. 

MANİSA’M İÇİN ÇOK MÜCADELE EDECEĞİM

Görev süresi boyunca Manisa için tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde olacaklarını dile getiren Başkan Zeyrek, “5 yıl boyunca şehrimize yakışır Bir Belediye Başkanlığı ve hizmetler yapacağız.  Ne kadar olur bilemem, görev süremiz dolunca, göğsümü gere gere, çoluğumuza çocuğumuza gururla anlatacağımız hizmetler yapmak istiyorum. Bu çerçevede bir belediye başkanlığı yapacağım. Buranın kapısı herkese açık olacak. Devletimin bir kuruşunun peşinden koşarım, ne yerim, ne yediririm. Kendim için asla bir şey istemeyeceğim. Ama Manisa’m için her şeyi isteyeceğim. 10 tane Milletvekilimiz var. Çoğuyla görüştük, ziyaretimize geldiler. Hepsine şunu söyledim. Ben Manisa’m için bir şey istiyorsam ve o Bakanlıkta size ihtiyacım varsa, size bunu bildiririm, kolunuza gireriz, o Bakanlıkta Manisa’m için mücadele ederim. Eğer ki bana yardımcı olursanız, Manisa’ya gelirim, bağıra bağıra söylerim. Ankara’ya vekilimle gittim, Bakanlıkta bize yardımcı oldu derim. Ama olmazsanız, yine Manisa’ya gelirim. Gittim, bize destek vermedi diye yine duyururum. Baştan söyleyeyim, herkes bunun bilincinde olsun. Tüm paydaşlarımızla kol kola olacağız. Manisa’da yokları var etmek için çok mücadele edeceğim ve çalışacağım. Vatandaşın isteği ve beklentisi ne yöndeyse, o şekilde bir çalışma yapacağız” diye konuştu. Gündeme ilişkin konular hakkında istişare ve hediye takdiminin ardından ziyaret noktalandı. 

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