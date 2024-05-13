Deprem Gerçeği ve Afet Yönetiminde Hemşirelik Paneli 15 Mayıs’ta
Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu tarafından Deprem Gerçeği ve Afet Yönetiminde Hemşirelik Hizmetleri Paneli 15 Mayıs Çarşamba günü yapılacak
Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu tarafından Deprem Gerçeği ve Afet Yönetiminde Hemşirelik Hizmetleri Paneli 15 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.
Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI
EDİRNE (İGFA) - Saat: 14.00’te Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek Panel 2 otumda gerçekleştşirilecek.
1.oturumda Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜDAM) Müdürü Prof.Dr. Mehmet Ali Kaya “Türkiye Depremselliği” adlı sunumunu, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yüksek Harita Mühendisi Deniz Bitek’te “Edirne IRAP (İl Afet Risk Azaltma Planı)” sunumlarını gerçekleştirecek.
2.oturumda ise Trakya Üniversitesi Hastane Sivil Savunma Amiri Özcan İlgün “Afetlerde Hastanelerin Rolü” adlı sunumunu ve Özel Keşan Hastanesi Başhemşiresi F.Funda Güzel Badem’de “Afetlerde Acil Yardım ve Hemşirelik Hizmetleri” sunumunu gerçekleştirecek.
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