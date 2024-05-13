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Selçuklu Belediyesinden önemli bilgilendirme

Selçuklu Belediyesi yaptığı bilgilendirmeyle, vergi mükelleflerinin ödemelerini 08:00-17:00 saatleri arasında belediye veznelerinden veya e-belediyecilik uygulamaları üzerinden kolaylıkla yapabileceğini hatırlattı

EKONOMİ 13.05.2024, 15:30
Selçuklu Belediyesinden önemli bilgilendirme

Selçuklu Belediyesi yaptığı bilgilendirmeyle, vergi mükelleflerinin ödemelerini 08:00-17:00 saatleri arasında belediye veznelerinden veya e-belediyecilik uygulamaları üzerinden kolaylıkla yapabileceğini hatırlattı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi,  Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2024 yılı ödemelerinin ilk taksit zamanı olan Mayıs ayı için ödemeler başladı.  31 Mayıs Cuma günü sona ereceğini bildirdi.  

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada;

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödendiği belirtilerek vergi borcu olan mükelleflerin 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ilk taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Selçuklu Belediyesi hizmet binası, içerisinde yer alan veznelere nakit veya kredi kartı ile ödeyebilecekleri belirtildi.  Açıklamada ayrıca mükelleflerin Türkiye’nin her yerindeki PTT şubelerinden online sistem üzerinden mükellef sicil numarası ve TC kimlik numarası eklenerek ödeme yapabileceği gibi e-belediyecilik uygulaması kapsamında internet üzerinden www.selcuklu.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilecekleri hatırlatıldı.

ATM VE İNTERNETTEN VERGİ ÖDEME KOLAYLIĞI

Vergi ödemeleri için ATM ve İnternet bankacılığı uygulamasıyla mükelleflere kolaylıklar sağlandığına dikkat çekilen açıklamada; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinden ATM’lerden ve internet bankacılığı sistemi üzerinden de mükellef sicil numarası ile vergi ödenebileceği belirtildi.

Kredi kartı ile yapılan işlemlerde mükellefler anlaşmalı bankalardan Ziraat kredi kartlarına 6 taksit, diğer kredi kartlarına tek çekim yaparak hiçbir vade farkı oluşmadan ödeme imkânından faydalanabilecek.  Sunulan hizmetlerle vatandaşların zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde ödeme yapabileceği belirtilen açıklamada mükelleflerimizin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri menfaatlerine olacaktır. Ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammı uygulanacak.

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