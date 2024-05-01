Grabuna filminin galası yapıldı

Çamlıca’da çekimleri yapılan “Grabuna” filminin Galası 29 Nisan'da İstanbul’da gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR/ KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - İstanbul Torunlar Center Mecidiyeköy adresindeki 20.00’de kokteyl ile başlayan filmin sunumu saat 21.00’de gerçekleştirildi.

Senaryosunu Keşanlı Ergin Kılıkçıer’in yaptığı “Grabuna” filminin başrollerini Öykü Gürman ile Hakan Akgün’ün yaptığı filmde ayrıca Kaan Yılmaz, Ramiz Mullamusa, Özlem Gezgin, Mehtap Bayri ve Bahtiyar Engin’ de rol alıyor.

Yönetmenliğini Tolga Savu’nun yaptığı,Yapımcılığını F.Alper Aksoy’un üstlendiği “Grabuna” filmi tüm sinemalarda olduğu gibi Keşan Cine Bendis’te de 3 Mayıs Cuma akşamı da vizyona girecek.

Gala’da filmin ilk sunumu izleyenler tarafından da beğeni ile izlendi.