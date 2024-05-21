Murat Hançer konuklarını ağırlamaya devam ediyor

Sunuculuk kariyerine Tempo Tv'de bomba gibi başlayan Murat Hançer her hafta konuklarını ağırlamaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı İş Adamı Murat Hançer'in Tempo Tv'de sunduğu "Murat Hançer ile İş Dünyası Sohbetleri " proğramının bu haftaki konukları " İsfo Başkanı Dilek Camcı, Farmatürk - Co-Founder Kaan Yenen, Fenomen Taksici Hamdi, Ddl Medikal - Doğam Lehimler " oldu.

Progam oldukça keyifli geçerken programda konuklar ile keyifli bir söyleşi yapıldı. Her hafta Tempo Tv'de yayınlanan Program için Sunucu Murat Hançer'in sosyal medyasına olumlu mesaj yağmurları geliyor.

