Sakarya hentbol final serisinin ilk maçında mağlup oldu

Sakarya Büyükşehir hentbol, Hentbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento’ya deplasmanda 37-36’lık skorla mağlup oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi hentbol takımı, Erkekler Hentbol Süper Ligi 2023-2024 Sezonu Play-Off Final serisinin ilk karşılaşmasında Beşiktaş Safi Çimento’ya konuk oldu. TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanan ve Süleyman Seba Spor Salonu’nda oynanan final mücadelesinde 37-36’lık skorla mağlup olan Büyükşehir, seride 1-0 geriye düştü. Üç galibiyet alanın Süper Lig şampiyonu olacağı serinin ikinci maçı 22 Mayıs tarihinde yine aynı spor salonunda oynanacak.

BAŞA BAŞ MÜCADELE

Karşılaşmaya Taner Günay, Darko Stevanovic, Onur Ersin, Mohammed Miri, Ramazan Döne, Oğulcan Güney ve Çetin Çelik 7’lisi ile başlayan Büyükşehir Hentbol, başa baş mücadeleye sahne olan ilk yarıyı 16-13 skorla geride kapattı. İkinci yarıda da öne geçmeyi başaramayan Büyükşehir, sahadan 37-36’lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Büyükşehir, final serisinde 1-0 geriye düştü.