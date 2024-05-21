Engelli Hakları 'Ulusal Eylem Planı'nı değerlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Göktaş, 2002 yılından bu yana istihdam edilen engelli sayısının 12 kat arttığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ankara Hakimevi'nde çeşitli bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gençekleşen "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı"nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın 1 yıllık ara değerlendirme dönemini tamamladıklarını belirterek, izleme döneminde çok kıymetli geri bildirimler aldıklarını kaydetti.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına esas aldıkları temel ilkelerden birinin erişilebilirlik olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, erişilebilirliğin engelli bireylerin haklarının korunmasında ve toplumsal hayata bağımsız bir şekilde katılmalarında kilit bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Erişilebilirliğin sadece fiziki yapılarla sınırlı olmadığına işaret eden Göktaş, bugün pek çok ürün ve hizmete erişimin dijital yollarla sağlanabildiğini, böyle bir dönemde engelliler için de yenilikçi, kişiselleştirilmiş ve sürdürülebilir çözümler sunan teknolojinin kullanımının kaçınılmaz bir gerçek olduğunu dile getirdi.

Hem sahadan aldıkları geri bildirimler hem de eylem planının izleme sürecinde edindikleri deneyimlerin dijital erişilebilirliğin geliştirilmesine olan ihtiyacı gösterdiğini aktaran Göktaş, "Bu nedenle bugünkü toplantımızın gündem maddelerinden birini, 'Kamu Kurumlarının Web Erişilebilirliği' olarak belirledik. 2005 yılında çıkarılan 'Engelli Kanunu'nda bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilir olması tüm kurumlar için zorunlu hale getirilmişti. 2009 yılında taraf olduğumuz Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ile de bu durum devletimiz için bir yükümlülük haline geldi. Bu doğrultuda Bakanlık olarak, erişilebilirliğin sağlanması ve teşvik edilmesi için farkındalık ve eğitim çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2020 yılını Erişilebilirlik Yılı olarak ilan etmesi, erişilebilirliğin yaygınlaştırılmasına önemli bir ivme kazandırdı. Konunun farkındalığını artırmak amacıyla Bakanlık olarak Erişilebilirlik Yılı'nda 9 dalda adayların yer aldığı Erişilebilirlik Ödül Töreni'ni düzenledik. Engellilik alanındaki yol haritamız ise yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 3 Aralık 2021 Dünya Engelliler Günü'nde ilan ettiği 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi oldu." diye konuştu.

"WEB SİTELERİ VE MOBİL UYGULAMALARIN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ GENELGESİ'NİN TASLAĞINI HAZIRLADIK"

Bakan Göktaş, Erişilebilirlik Atölyelerinde kamu kurum ve kuruluşlarına, "Web Erişilebilirlik Standartları Eğitimleri" verdiklerini ifade etti.

Gelinen noktada, dijital erişilebilirliğin sağlanabilmesi için bir izleme sisteminin kurulmasının elzem olduğunu gördüklerini anlatan Göktaş, "Bu kapsamda Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği Genelgesi'nin taslağını hazırladık. Genelgeyi kurumlarımızın görüşleri doğrultusunda en yakın zamanda tamamlayarak yayımlayacağız." dedi.