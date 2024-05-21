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Hise Global, Türk şirketlere Avrupa’nın kapılarını açıyor

Teknik müşavirlik, proje ve danışmanlık alanlarındaki uzmanlığıyla gayrimenkul projelerine değer katan Hise Global, Brüksel ofisi (Hise Europe) ve Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği’nin (TDMMB) Brüksel irtibat ofisinin açılışını TDMMB Başkanı Dr İlyas Demirci, TDMMB Genel Sekreteri Yılmaz Batıbay, Brüksel Milletvekili Sadık Köksal ve iş dünyasından önemli isimlerin katılımlarıyla gerçekleştirdi

EKONOMİ 21.05.2024, 16:20
Hise Global, Türk şirketlere Avrupa’nın kapılarını açıyor

Teknik müşavirlik, proje ve danışmanlık alanlarındaki uzmanlığıyla gayrimenkul projelerine değer katan Hise Global, Brüksel ofisi (Hise Europe) ve Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği’nin (TDMMB) Brüksel irtibat ofisinin açılışını TDMMB Başkanı Dr. İlyas Demirci, TDMMB Genel Sekreteri Yılmaz Batıbay, Brüksel Milletvekili Sadık Köksal ve iş dünyasından önemli isimlerin katılımlarıyla gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen teknik müşavirlik firmalarından Hise Global, müşterilerine Avrupa’da iş birlikleri olanakları sunma ve finansal kaynaklarla buluşturma hedefiyle Brüksel ofisi (Hise Europe) ve Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği’nin Brüksel irtibat ofisini açtı. Hise Europe ofisinin açılışı, Brüksel’in en merkezi Rue des Colonies lokasyonunda TDMMB Başkanı Dr. İlyas Demirci, TDMMB Genel Sekreteri Yılmaz Batıbay, Brüksel Milletvekili Sadık Köksal ve iş dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

“ARAZİDEN PROJE TESLİMİNE BÜTÜNSEL HİZMET SAĞLAYACAK İŞ BİRLİKLERİ YAPACAĞIZ”

Hise Europe’un Brüksel ofisiyle Türkiye’de gayrimenkulden, şehircilik ve yapıya kadar pek çok sektörden müşterilerini Avrupa’daki çözüm ortaklarıyla bir araya getireceklerini belirten Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz, “Hise Europe ile Türkiye’deki şirketlere Avrupa ile iş birliklerinin kapısını açacağımız gibi, Avrupa’da faaliyet gösteren müteahhitlere ve kamu otoritelerine de ‘araziden proje teslimine’ bütünsel hizmet sağlayacağız. Bu sayede; yüksek kalitede, yaşanabilir projelerin verimli bütçe ve zamanlamalarla hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Farklı sektörlerde sürdürülebilir, akıllı projelerin yönetimi ve uygulamalarında yer alarak; küresel iklim krizi, çarpık kentleşme gibi sınırlar ötesi sorunlara da yeşil dönüşüm kapsamında yapıcı ve yaratıcı çözümler üretilmesini amaçlıyoruz” dedi.

TDMMB'nin Avrupa Kıta Koordinatörlüğü görevini de üstlenen Ebru Öz, Hise Europe ofisinde Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin Brüksel irtibat ofisinin de adresi olacaklarını belirtti. Öz, konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye’nin nitelikli insan kaynağı ve inovatif projeler açısından oldukça zengin olduğunu, Avrupalı yatırımcılar ve iş ortakları ile bu gücün buluşturulması halinde ülkemizde yeşil dönüşümden, akıllı şehirlere, sürdürülebilir yapılaşmadan, gayrimenkule kadar pek çok alanda öncü projeler gerçekleştirileceğini vurguladı. Ebru Öz sözlerine şöyle devam etti, “Brüksel ofisimizle dünya çapındaki projelere katma değerli iş ortaklıkları fırsatı sunuyoruz. 20 yıla yakın deneyimimizle gerek Türk şirketlerinin Avrupa’daki çalışmalarına gerekse Avrupalı şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarına destek vererek, öncelikle ülkemizdeki gayrimenkul projelerinin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”

 “TÜRK ŞİRKETLERİNİ AVRUPA’NIN FON SAĞLAYAN KURULUŞLARI İLE BULUŞTURACAĞIZ”

Şirketlere; sürdürülebilir şehircilik, planlama ve yönetim, risk yönetimi, kalite kontrol, inovasyon ve verimlilik, sektörel araştırmalar alanlarında teknik müşavirlik hizmetleri sunduklarının altını çizen Ebru Öz şöyle konuştu, “Hise Europe geçtiğimiz yıl Fransız tasarım ve mimarlık şirketi Arte Charpentier ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Bu yıl da MIPIM’de Dubai merkezli Retransform firmasının kurucusu Rohan Bulchandani ile iş birliği anlaşmamızı imzaladık. Dünyanın önde gelen şirketlerinin Türkiye yatırımlarında çözüm ortağı olurken, Türk firmaların da projelerine finansmandan danışmanlığa kadar pek çok alanda destek oluyoruz. Hise Europe, Brüksel ofisimizle Avrupa’da daha faal olacağız ve müşterilerimizi Avrupa’da fon sağlayan kuruluşlarla bir araya getireceğiz. Türkiye’den firma, kurum ve kuruluşların dünyaya açılan projelerinde onlara destek vererek ülkemizi kalkındıran projelere imza atmaya devam edeceğiz.”

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