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Yaban Hayatı Derneği: "Soruşturmanın takipçisi olacağız"

Yaban Hayatı Derneği, New York Doğa Tarihi Müzesinde yönetici ve araştırmacı olarak çalışan Dr Lorenzo Prendini'nin yurt dışına çıkarılması yasak olan 1500 akrep örneğini ülkesine götürürken yakalanmasının ardından açıklamada bulundu

GÜNDEM 21.05.2024, 16:36
Yaban Hayatı Derneği: "Soruşturmanın takipçisi olacağız"

Yaban Hayatı Derneği, New York Doğa Tarihi Müzesinde yönetici ve araştırmacı olarak çalışan Dr. Lorenzo Prendini'nin yurt dışına çıkarılması yasak olan 1500 akrep örneğini ülkesine götürürken yakalanmasının ardından açıklamada bulundu.BURSA (İGFA) - Yaban Hayatı Derneği, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı New York Doğa Tarihi Müzesinde yönetici ve araştırmacı olarak çalışan Dr. Lorenzo Prendini'nin, yaklaşık 1500 akrep örneğini, yasak olmasına rağmen, ülkesine götürmeye çalışırken yakalanması üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Olayın ardından söz konusu Prendini adına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Biyoloji Bölümünde çalışan akademisyenler Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Prof. Dr. Ayşegül Karataş tarafından Dr. Lorenzo Prendini’nin Türkiye’de saha çalışması yapabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden izin belgesi aldığı ve izin belgesinin detayların basına yansıdığının belirtildiği açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü izninde akademisyenler tarafından; sadece “Euscorpius” cinsine ait örnekler toplanacağı; toplanacak materyalin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Biyoloji Bölümü akrep koleksiyonunda numara verilerek muhafaza edileceği; yurt dışına örnek çıkarılmayacağı ve sadece 100 birey akrep toplanacağı taahhütlerinde bulunulduğu ifade edildi.

"TAAHHÜTLERE UYULMADI"

Derneğin açıklamasında Euscorpius dışında birçok cins ve familyadan akrep örneği toplandığı, toplanan materyalin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Biyoloji Bölümü koleksiyonuna kaydedilmeyerek muhtemelen Dr. Lorenzo Prendini’nin çalıştığı New York Doğa Tarihi Müzesine kaydedileceği ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı ve yaklaşık 1500 örnek toplandığının tespit edildiği vurgulanırken tarantula, örümcek ve çıyan gibi hayvanların da toplanıp transfer için hazırlandığı, Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Prof. Dr. Ayşegül Karataş’ın neredeyse hiçbir taahhütlerine uymadıkları ifade edildi.

"BİLİMSEL OLARAK BULUNMUYOR"

Açıklamada Prof. Dr. Ahmet Karataş tarafından yapılan basın açıklanmasında Dr. Lorenzo Prendini’nin Gaziantep ilinde bulunduğu ve kendisine Mardin'de katılarak 3 gün beraber arazi çalışması yaptığı, Prof. Dr. Ahmet Karataş'ın  Dr. Lorenzo Prendini’nin daha sonra Iğdır'a da gittiğini bildirdiği belirtilirken bilimsel olarak Euscorpius cinsi üyelerinin Adana ilinin doğusunda, Artvin ilinin güneyinde yayılmadığı, Gaziantep, Mardin ve Iğdır illerinde “Euscorpius” bulunmadığı vurgulandı.

Yaban Hayatı Derneği tarafından yapılan açıklamanın devamı şöyle: 

"Prof. Dr. Ahmet Karataş bu illerde yaptıkları saha çalışmalarının nedenini nasıl açıklamaktadır? Aldıkları iznin koşulları gereği bu illerde saha çalışmaları yapmamaları gerekmektedir. Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Dr. Lorenzo Prendini aldıkları izin belgesinin koşullarını burada da ihlal etmiştir. Prof. Dr. Ahmet Karataş’ın ifadesi ile kendisinin saha çalışmasına katılmadan önce ve katıldıktan sonra Dr. Lorenzo Prendini arazi çalışması yapıldığı, bunu da kendisine sağlanan izin belgesi ile yaptığı görülmektedir. Çalıştıkları sahada birçok kontrol noktası bulunmaktadır ve Dr. Lorenzo Prendini kendisine sağlanan bu izin belgesi olmadan çalışamayacağı görülmektedir. Ayrıca kendisine izni alana akademisyenlerin refakat etmesi zorunludur. Düşüncemize göre Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Prof. Dr. Ayşegül Karataş’ın “bizden habersiz örnek toplamış” gibi bir ifadede bulunmaları zaten bu konuda kusurlu olduklarının bir itirafıdır. Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Prof. Dr. Ayşegül Karataş, Dr. Lorenzo Prendini’yi hırsının kurbanı olmakla suçlamış ve kendisini uyardıkları bildirmiştir.  Dr. Lorenzo Prendini yaptığı açıklamada bu konuda bilgisinin olmadığını ve izin belgesinin bulunduğunu ve bununla kalmayarak haksız yere suçlandığını yurt dışına çıktıktan sonra ifade etmiştir. Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Prof. Dr. Ayşegül Karataş bu konuda bir hatalarının olmadığını bildirerek Dr. Lorenzo Prendini’yi suçlamışlardır. Fakat aldıkları izin belgesi ile bu kaçakçılığa olanak sağladıkları ve taahhütlerine uymadıkları açıkça görülmektedir. Düşüncemize göre Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Prof. Dr. Ayşegül Karataş, Dr. Lorenzo Prendini’yi ülkemize davet ederek istediği gibi örnek toplamasını sağlamış, aldıkları izin belgesi ile istediği yerde ve toplanmasına izin verilmeyen örneklerin toplanmasına göz yummuş ve bunu ortak çıkacak birkaç makale için yapmışlardır."

"SORUŞTURMANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

"Bizler ülkemizin her anlamda gelişmesi ve ilerlemesi uğruna bu kadar çabalarken bu üzücü olayın yarattığı yıkımın etkisinin anlaşılamamasını derinden yara alarak öğrendik. Derneğimizin düşüncesine göre; Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Prof. Dr. Ayşegül Karataş aldıkları izin belgesinin koşullarına uymamış, kontrolsüz ve çevreye zarar verecek şekilde örnek toplanmasına yardım etmiş ve bunları ülkemizin biyoçeşitliliğine zarar vereceğini bilmelerine rağmen yapmışlardır. Aşırı miktarda ve kontrolsüz örnek toplanması ve ülkemiz değerlerinin yurt dışına çıkarılmaya çalışılması vicdanımızı yaralamıştır. İzin belgesindeki taahhütlerine uymadıkları ve biyokaçakçılık yapılmasına yardım ettikleri gerekçesi ile haklarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından soruşturma başlatılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu sebeple bu konuda yapılacak soruşturma ve incelemelerin takipçisi ve destekçisi olacağız."

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