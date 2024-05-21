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Bahçeli'den HDP ve DEM için kapatma çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP ve DEM Parti’nin kapatılması için çağrıda bulundu “Bay Zühtü’nün gitmesinden sonra Anayasa Mahkemesi’nin elini tutan, önüne geçen, karar süreçlerine tıkaç olan kalmamıştır" diyen Bahçeli, "Bu iş bitmelidir, HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır" dedi

SİYASET 21.05.2024, 16:02
Bahçeli'den HDP ve DEM için kapatma çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP ve DEM Parti’nin kapatılması için çağrıda bulundu. “Bay Zühtü’nün gitmesinden sonra Anayasa Mahkemesi’nin elini tutan, önüne geçen, karar süreçlerine tıkaç olan kalmamıştır" diyen Bahçeli, "Bu iş bitmelidir, HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP lideri Bahçeli, oluşturulmak istenen terör ve korku atmosferinin ahlaki sezgilerini ve milli seciyelerini tutsak almasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

 "HDP VE DEVAMI SÖZDE PARTİ KAPATILMALIDIR"

"Fecir vakti, cami avlularındaki ağaçlardan kalkan karga sürüleri gibi ortalığa dökülüp devletimizin ve milletimizin aleyhine fitne-fesat üretimi yapan mayası ve meşrebi lekeli güruhu biliyor, görüyor ve yakinen izliyoruz" diyen Bahçeli, "6-8 Ekim 2014 tarihinde 37 kişinin ölümüne yol açan isyan teşebbüsünün azılı faillerinin, 16 Mayıs 2024'te, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 83'üncü celsede hüküm almaları hukuk devletinin gereğidir. İşlenmiş bir suç kimsenin yanına kalmayacaktır. Bu ülkenin havasını soluyup ekmeğini yiyenler, eninde sonunda ihanetlerinin hukuki faturasına da katlanmak durumundadır" dedi.

PKK ile HDP arasındaki organik ve örgütsel bağın hukuken tescillendiğini belirten Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peki Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatma davasını niçin sürüncemede bırakmakta, kararın açıklanmasını niçin sürekli ertelemektedir? HDP bugün değilse, ne zaman kapatılacak; onun uzantısı DEM'in Türkiye'ye kastetmesinin hesabı ne zaman sorulacaktır? Bay Zühtü'nün gitmesinden sonra Anayasa Mahkemesi'nin elini tutan, önüne geçen, karar süreçlerine tıkaç olan sanıyorum kalmamıştır. O halde bu iş bitmelidir, HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır. DEM eş başkanları 'mücadeleye yükleneceğiz' diyorlar. Mahkeme kararını tanımadıklarını açıklıyorlar. Mücadeleye yüklenseniz ne yazar, kararı tanımasınız ne çıkar. Türkiye bölücülükle yüzleşecek ve hepinizin kanlı maskesi mahkeme önünde düşecektir. Bu bölücülere sesleniyorum, methiyeler düzdüğünüz ve 42 yıl ceza alan terörist Demirtaş da bir ara sizin gibi atıp tutuyor, bir diğeri de sırtlarını YPG'ye, YPJ'ye dayadıklarını söylüyordu. Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma amacında olanların hepsine sıra inşallah gelecek, onların her birisi Türkiye'nin ufkundan teker teker çekilip doğruca layık oldukları yere gönderilecektir."

Öte yandan Bahçeli, CHP'ye de seslenerek, "İmralı canisinin ve cezaevindeki terör mahkumlarının affını istiyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Menfur ve melun emellerin sonu olmadığına dikkati çeken MHP Genel Başkanı Bahçeli, 16 yaşındaki Yasin Börü ile nice masum insanı katledenlere, sokakları savaş alanına çevirenlere ve ayaklanma çağrısı yapanlara sahip çıkanların aynı çukurda, aynı suçun tarafında olduğunu dile getirdi. Bahçeli, "Hiçten, hiçbir şey çıkmaz. Terör ve bölücülükten bir şey beklemek akıl, ahlak ve izan çıkmazıdır. Güzel söylenmiş yalanlara kanacak yoktur. Üstü başı düzgün kepazeliklere itibar edecek yoktur" diye konuştu.

Gerçek demokrasiyle düzmece demokrasi arasındaki farkı bilmeyen vatan evladı kalmadığını söyleyen Bahçeli, "CHP yönetiminin 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili mahkeme kararına siyasi demesi, haksızlık ve hukuksuzluk vurgusu yapması, normalleşme ve yumuşama ortamına aykırı görmesi rezaletin ta kendisidir." yorumunda bulundu.

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