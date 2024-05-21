Düzce Bıçağı'na coğrafi tescil

Düzce Bıçağı Coğrafi İşaret Takdim Töreni, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun’un katılımlarıyla gerçekleşti.DÜZCE (İGFA) - Düzce Valiliği'nde gerçekleşen törende tescil belgesi TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak tarafından Düzce Valisi Selçuk Aslan’a takdim edildi.

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Düzce Bıçağı'nın Coğrafi İşaret tescilinin, geleneksel zanaatimizin korunması, ulusal ve uluslararası çapta tanınarak ülkemize katma değer olarak geri dönmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Durak, "Kültürel mirasımızın bu değerli parçasını geleceğe taşımaktan gurur duyuyoruz," ifadelerini kullandı.