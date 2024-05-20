Ankara’da konut satışları yüzde 40 oranında düştü

TÜİK Ankara bölge müdürlüğünden alınan verilere göre Ankara’da Nisan ayında 6 bin 272 konut satıldı. İşte ilçe düzeyinde konut satışları ve analizlerANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde

11,8 azalarak 75 bin 569 olurken Ankara’da 6 bin 272 konut satıldı. Geçen yılın ayını ayında Başkent’te 10 bin konut satılmıştı. Verilere göre Ankara’da geçen yıla göre konut satışları yüzde 40 oranında düştü

Hükümetin uyguladığı sıkı para politikaları, mevduat getirisinin cazip olması, ilanlar aracılığı ile fiyatların suni olarak yüksek tutulması Ankara’da konut satışlarının sert bir şekilde düşmesine neden oldu

‘DOĞRU FİYATLANDIRMA ZAMANI’

Ankara’da konut fiyatlarının ve satış oranlarının 10 aydır gerilediğini belirten gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde faaliyet gösteren Gayrimenkul PR şirketi, TÜİK verilerini şu şekilde analiz etti;

‘Hükümetin uyguladığı sıkı para politikası, TL mevduatı getirisinin oldukça cazip olması, ilanlardaki fiyatların piyasa gerçeklerinden kopuk olması nedeniyle, konut balonunun patladığı görülüyor. İlanlardaki fiyatlar ile satılmış fiyatlar arasında yüzde 30-40 aralığında farklar görüyoruz. Satıcılar, ilanlara bakarak yanlış fiyat belirliyor. Bize göre konut fiyatları düşmeye devam edecek. Gerçek alıcı ve satıcı döneminin başladığı bu süreçte, fiyatı doğru olan gayrimenkuller satılabilecek’

‘İnşaat maliyetlerindeki suni artışlar, satıcılarda yanlış kanaate sahip olmasına neden oldu. Tıpkı enflasyon gibi. Türkiye’de gıda enflasyonu yüzde 80 civarında iken gayrimenkul’deki enflasyona yüzde 10 seviyelerinde’

‘Satıcılara önerimiz, gayrimenkullerini satmadan önce konusunun uzmanlarından doğru fiyatlandırma konusunda destek almalarına uzun vadede faydalar görmekteyiz’

ANKARA NİSAN 2024 İLÇE DÜZEYİNDE KONUT SATIŞ SAYILARI

Akyurt: 79

Altındağ: 481

Beypazarı: 51

Elmadağ: 34

Etimesgut: 629

Gölbaşı: 319

Güdül: 27

Kahramankazan: 45

Keçiören: 930

Kızılcahamam : 47

Mamak: 700

Polatlı: 151

Pursaklar: 162

Sincan: 755

Yenimahalle: 617

Çankaya: 1006

Çubuk: 150

Şereflikoçhisar: 35