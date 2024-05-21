Bursa'nın yeni OSB'sine ADD'den itiriaz

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bursa Şubesi, Kestel ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayı ile yapılmak istenen yeni OSB planına tepki gösterdi. Akdoğan, askıya çıkarılan söz konusu plan değişikliğine ilişkin Bursa Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne itiraz ettiklerini açıkladı.BURSA (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, "Bursa Ovası da, sanayisi de tüm değerleri de sahipsiz değildir" çağrısı yaptı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde yapılmak istenen İleri Teknoloji Sanayi Bölgesi ile ilgili görüşlerini Mayıs ayının ilk haftasında açıkladıklarını anımsatan Başkan Akdoğan, konuyla ilgili TMMOB/İKK, İnşaat Mühendisleri Odası ve bir çok STK projenin yanlışlığına yönelik de açıklamalarda bulunarak itirazlarını dile getirdiğini hatırlattı. 1977 yılında yapılan Tarımsal Arazilerin ve özellikle Bursa Ovası’nın korunması hakkındaki protokolde korunacak ova koruma alanı 20 bin hektar olarak belirlendiğini meydana gelen çarpık sanayileşme ve yerleşim dolayısıyla , ova koruma alanın 11 bin 245 hektara kadar küçüldüğünü ve Bursa Ovası'nın kan kaybetmeye devam ettiğini belirten Akdoğan, "Ova alanının günümüzde 9 bin hektarın da çok altına düştü. Bugün Bursa'da, faaliyette ve alt yapı çalışmaları devam eden 17 adet Organize Sanayi bölgesi (OSB), 3 adet Özel Endüstri Bölgesi (ÖEB),8 adet Sanayi Bölgesi (SB),24 adet Küçük Sanayi Sitesi (KSS) toplam 52 adet sanayi yerleşimi var. Artık, mevcut kapasite kullanımları da değerlendirildiğinde, yeni sanayi bölgelerinin açılmasına izin verilmemesi gerekiyor" dedi.

Bugüne kadar her şeyi rant gören anlayışla, çarpık kentleşme ve çarpık sanayileşme ile mücadele ettiklerini ifade eden Gürhan Akdoğan, "Bursa ovasını yok ediyorsunuz dedik. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda doğayı çevreyi koruyarak sanayileşmeyi, kentleşmeyi birlikte planlayalım dedik olmadı. Son olarak ADD Bursa Şubesi olarak bu itirazlarımızı anlatmak ve gerekçelerini sunmak üzere çeşitli STK’lar ve sendikalarla görüşmeler yaparken, muhalefet partilerinden CHP ve İYİ Parti yönetimlerini ziyaret ederek teknik dosyalarımızı sunarak meslek odalarının teknik gerekçelerini de dikkate almalarını ve duruşumuza destek vermelerini talep ettik. 21 Nisan 2024 tarihinde askıya çıkan plan değişikliği için Bursa Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne itirazımızı bugün itibariyle yaptığımızı basın aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz" diye konuştu.