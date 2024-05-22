Bursa'da bıçaklanan ve yağmalanan taksici saldırganı yakalandı!

Önceki akşam Eskişehir'den Mudanya'ya getirdiği yolcu tarafından Çepni Mahallesi yakınında bıçakla gasp edilen ve yağmalanan taksici olayıyla ilgili şüpheli saldırgan Bursa Emniyet ve Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonu sonucunda JASAT ekiplerince Yenişehir ilçesinde yakalandı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 35 yaşındaki taksi şoförü Yunus Emre Yüksel'i 25 yerinden bıçaklayıp ormana bırakarak ticari taksisini alıp kaçan 19 yaşındaki şüpheli Talha S., Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekiplerinin titiz takibi sonucu Yenişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre olay önceki akşam üzeri Mudanya'nın Çepni Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 T 4225 plakalı ticari taksi sürücüsü Yunus Emre Yüksel, Mudanya ilçe merkezinden aldığı Talha S. adlı müşterisi ile Eskişehir'e gitti. Bursa dönüşü müşterinin isteği üzerine Çepni Mahallesi'ne geldi. Aracı durdurduğu sırada yan koltukta oturan müşterinin bıçaklı saldırısına uğrayan sürücü Yunus Emre Yüksel, 25 yerinden bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Yaralı sürücüyü kanlar içerisinde kırsal alanda bırakıp taksiyi alarak kaçan şüpheli Talha S., taksiyi ilçe merkezinde park ederek, bıçakladığı taksicinin çalıştığı duraktan başka bir taksi çağırarak önce Bademli'de alkollü bir işletmeye giderek yemeğini yedi, daha sonra şehir merkezine geçerek Kent Meydanı'nda izini kaybettirdi.

Bu esnada taksinin uzun süre hareketsiz kalmasından şüphelenen mesai arkadaşları taksici Yunus Emre Yüksel'e cep telefonu ile ulaşamaması üzerine GPRS takibiyle taksinin yanına gittiklerinde taksinin içinde yoğun miktarda kan olduğunu görmeleri üzerine durumu asayiş ekiplerine bildirdiler.

SALDIRGAN YENİŞEHİR'DE YAKALANDI!

Taksi şoförü Yunus Emre Yüksel'in yaralandığı, cep telefonu, bir miktar para ve taksinin yağmalandığı olaya ilişkin Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan geniş çaplı tahkikat neticesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, yağmalanan taksinin içerisinde yaptıkları detaylı incelemede suç aletine de ulaştı. JASAT ekiplerinin titiz takibi sonucu şüpheli şahıs Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce saat 23.30 sıralarında Yenişehir ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve tahkikat çok yönlü devam ederken, ağır yaralı halde Bursa Şehir Hastanesi'ne tedavi altında olan sürücünün de hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.