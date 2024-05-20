Onur Sevigen’in yeni teklisi Deli 1 yayında

2018 yılından beri farklı tempo ve janrların eklektik karışımı ile kendine özgü bir sound yaratan ve bu zamana kadar 2 EP, 15 tekli yayımlayan yetenekli yorumcu, söz yazarı, besteci ve prodüktör Onur Sevigen, Deli 1 isimli yepyeni teklisini dinleyicilerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Doğup büyüdüğü Londra'da profesyonel olarak müzik çalışmalarına başlayan, buradaki üretim ve başarıları ile adından söz ettiren Onur Sevigen, pandeminin akabinde İstanbul'a taşınarak Anadolu müzik ve enstrümanlarını batı müziği ile harmanladığı Türkçe şarkılar ve Türkçe - İngilizce iki dilli şarkılar ile ilgi görmeye başladı.

BURAM BURAM DANS KOKUYOR

Hem stili hem de müzik tarzı ile dikkat çeken sanatçı Onur Sevigen, söz, beste ve düzenlemesi kendisine ait olan ve buram buram dans kokan Deli 1 şarkısında darbuka başta olmak üzere doğu enstrümanlarını kullanarak bunları batı tarzı aranje ve soundlarla birleştirdi.

Türk ve İngiliz müziğine yeni bir heyecan getirmeyi amaçlayan sanatçı, Deli 1 şarkısında R&B, Hip Hop, Rap, Trap ve Pop müziğin elementlerini ustaca kullanarak darbuka ve reggaetonu birleştirdi. Sanatçı, kendi deyimiyle Darbuton adını verdiği bu stille müzikseverleri yaza hazırlıyor.

Onur Sevigen’in kuralları yıkan şarkıları, stili ve tarzı nedeniyle kendisine önyargı ile bakanlara ve yurt dışından geldiği için onu dışlar görünüp yine de her yaptığını taklit edenlere göndermeler yaptığı yeni şarkısı Deli 1, 17 Mayıs tarihi itibarıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.