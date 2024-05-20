Selena Gomez göz kamaştırdı

Ünlü aktris ve şarkıcı Selena Gomez, 77. Cannes Film Festivali'nde Emilia Perez filminin fotoğraf çekimine Messika mücevherleri ile objektiflere takıldı.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü aktris ve şarkıcı Selena Gomez, Emilia Perez filminin 77. Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf çekimi için göz alıcı Messika yüksek mücevher tasarımlarını tercih etti.

Martinez Hotel’de Messika yüksek mücevher tasarımlarıyla objektiflere takılan Gomez, Night Owl küpeleri ve yüzüğünü Magnetic Love ve Fiery çift yüzüğü ile bir araya getiren sanatçı, göz kamaştırdı.

Bu arada Selena Gomez, Wild Moon küpeleri ve yüzüğünü Snake Dance yüzüğüyle kombinleyen sanatçı büyüleyici bir görünüm sergiledi.