Son Dakika

ENFEST coşkusu Gebze'yi sardı

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ENFEST Spor ve Eğlence Festivali, Tarihi Hünkar Çayırı’nda gerçekleştirildi En özel çocuklar için düzenlenen festivale katılım bir hayli geniş oldu

YAŞAM 21.05.2024, 16:14
ENFEST coşkusu Gebze'yi sardı

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ENFEST Spor ve Eğlence Festivali, Tarihi Hünkar Çayırı’nda gerçekleştirildi. En özel çocuklar için düzenlenen festivale katılım bir hayli geniş oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ENFEST Spor ve Eğlence Festivali, Tarihi Hünkar Çayırı’nda gerçekleştirildi. Gebze’nin en özel çocukları için düzenlenen festivale katılım bir hayli geniş oldu. Gebze Belediyesi öncülüğünde İstanbul Rumeli Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen festivale katılan özel çocuklar, kendileri için düzenlenen birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerde günü dolu dolu yaşadı. Çocukların gönüllerince eğlendiği festivalde kısa bir selamlama konuşması yapan Rumeli üniversitesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Çalışkan, “İlkini geçen sene gerçekleştirdiğimiz etkinlik Gebze’de olduğu için inanılmaz mutlu olduğumu söylemeliyim.

İNSANA DOKUNMAKLA BAŞLIYOR

Bu özel ve güzel çocuklar çok önemli. Hayatta her şey her güzel şey bir insana dokunmakla başlıyor. Bu güzel çocuklarımızı çok seviyoruz, çok güzel bir gün geçirmelerini mutlu olmalarını istiyoruz. Onlar ne kadar mutlu olursa bizde o kadar mutlu olacağız. Hepinizi çok seviyorum. Gençler herkese güzel bir etkinlik diliyorum. Çok teşekkür ederim” dedi.

FESTİVALİMİZ DEVAM EDECEK

Çalışkan’ın ardından selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, “Geçen senenin tecrübesine dayanarak bu sene daha da güzel bir organizasyon çıkardı arkadaşlarımız. İnşallah bugün burada onların gönlüne bir sevgi saygı bir mutluluk damlasını düşürebilirsek artık bizden daha karlısı yok diye sayıyoruz kendimizi. İnşallah seneye 3.’sü daha sonraki yıllar 4-5…  Devam edecek. Bu evlatlarımızın bugün burada mutlu olacaklarını görmek, onlara mutlu olarak şahit olmak gerçekten bizi son derece memnun ediyor. Bizimle iş birliği yaparak akademik gözlükle bakarak bize partner olan Rumeli Üniversitesi’nin yönetimine hocalarına tüm emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Keza bizim tarafımızda, milli eğitim müdürlüğümüze ve diğer birimlerimize emeklerinden katkılarından dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

SİZLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başkan Büyükgöz’ün ardından söz alan KBB Başkan Vekili Hasan Soba ise şu ifadeleri kullandı: “Sizler için durmadan, yorulmadan gece gündüz çalışıyoruz. Hem Gebze Belediyesi olarak hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sizler için en güzelini yapmak gayreti içerisindeyiz. Rumeli Üniversitesi’ne de destek ve katkılarından dolayı, hem de Gebze Belediyemize her hafta böyle birbirinden kıymetli bir organizasyonlar düzenlediği için teşekkür ediyor, her birinize hayırlı günler diliyorum.” Başkan Vekili Soba’nın ardından selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise, “Sevgili gençler sizleri Gebze olarak çok seviyoruz.

TÜM KURUMLARIMIZ SEFERBER

Sizler için tüm kurumlarımız her zaman seferber.  Anne babalarınız çok fedakar insanlar onları da çok seviyoruz. Sizlerin içtenliği sizlerin gösterişten uzak hali sizleri karşılıksız sevmeleri muhabbetleri her şeyin üzerinde.  Her şeyin ve tabi ki doğanızı da çok önemsiyoruz.  Biliyoruz ki;  günahsız ağızların duası reddedilmez, kabul görür. Sizler de tertemiz pırıl pırıl günahsız ağızlara sahipsiniz. Günahsız gönüllere sahipsiniz. O nedenle bu değerin farkına varan kurumlarımıza Rumeli Üniversitemize ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum.

DOPDOLU EĞLENCE VE ETKİNLİKLER

Kendilerinden Allah razı olsun” dedi. Binicilik, paravolley, goalbol, ampute futbol, okçuluk, mas güreşi, survivor parkuru, empati parkuru, bocce, ayak bilardosu, bilimsel testler, mücadele sporları, geleneksel oyunlar gibi birçok düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan özel çocuklar Gebze Belediyesi ENFEST Spor ve Eğlence Festivalinde doyasıya eğlenceli bir gün geçirdi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 37 99
2. Fenerbahçe 37 96
3. Trabzonspor 37 64
4. Başakşehir 37 58
5. Beşiktaş 37 56
6. Kasımpasa 37 53
7. Alanyaspor 37 51
8. Sivasspor 37 51
9. Rizespor 37 50
10. Antalyaspor 37 48
11. A.Demirspor 37 44
12. Samsunspor 37 43
13. Kayserispor 37 42
14. Konyaspor 37 41
15. Gaziantep FK 37 41
16. Ankaragücü 37 40
17. Hatayspor 37 38
18. Karagümrük 37 37
19. Pendikspor 37 37
20. İstanbulspor 37 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 94
2. Barcelona 37 82
3. Girona 37 78
4. Atletico Madrid 37 73
5. Athletic Bilbao 37 65
6. Real Sociedad 37 60
7. Real Betis 37 56
8. Villarreal 37 52
9. Valencia 37 48
10. Deportivo Alaves 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Getafe 37 43
13. Sevilla 37 41
14. Celta Vigo 37 40
15. Las Palmas 37 39
16. Rayo Vallecano 37 38
17. Mallorca 37 37
18. Cadiz 37 33
19. Granada 37 21
20. Almeria 37 18