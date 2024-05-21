Konya'nın 'Medeniyet'li öğrencilerine ödül

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında öğrencilere yönelik düzenlediği yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Konya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Okan Tekalan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek, “Bizler Konya eğitim çalışanları olarak gerçekten çok şanlıyız. Öğrenciler, öğretmenler olarak çok şanslıyız. Çünkü her zaman bizi destekleyen belediyelerimiz var. Büyükşehir Belediyemiz her daim bizi destekliyor. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ödül törenine katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, ödül almaya hak kazanan okulları ve yarışmaya katılarak özgüven gösteren tüm öğrencileri tebrik etti.

Gençlere değer katacak bu tür yarışmaların düzenlemesinde emeği geçen öğretmenlere, ailelere, milli eğitim camiasına ve Büyükşehir çalışanlarına teşekkür eden Uzbaş, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin yanında olmaktan ve gelişiminize katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepinize başarılarla dolu bir gelecek diliyorum” dedi.

ÖDÜLLLER TAKDİM EDİLDİ

Daha sonra birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye de akıllı saatin verildiği yarışmalarda dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.

“Haydi Bil Bakalım” bilgi yarışmasında; Meram Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu birinci, Karapınar Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ikinci, Şehit Mahmut Esat Ortaokulu üçüncü oldu.

“Haydi Konuş Bakalım” münazara yarışmasında; birinci Selçuklu Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi, ikinci Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncü ise Karatay Prof. Dr. Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

“Haydi Oyna Bakalım” tiyatro yarışmasında; birinci Selçuklu Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi, ikinci ⁠Meram Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), üçüncü ⁠Taşkent Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbaharı Açık Çok Programlı Anadolu Lisesi oldu.

“Haydi Pişir Bakalım” yemek yarışmasında ise Ilgın Fakı Yapı MTAL birinci, Güneysınır Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Emirgazi Şehit Serkan Çölkesen Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü oldu.