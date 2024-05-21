Rahmi Koç Müzesi'nde 'bilgi' avı

İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi, Müzeler Günü’nü çocuklarla kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, Uluslararası Müze Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklarla buluştu.

Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından 2024 yılı Müzeler Günü için belirlenen “Müzelerde Eğitim ve Araştırma” temasına uygun olarak Rahmi M. Koç Müzesi’nde bu güne özel olarak hazırlanan “Müzede Bilgi Avı” etkinliğinde üçüncü sınıf öğrencileri ağırlandı. Öğrencilerin müzedeki objeler ve endüstriyel tarih hakkında bilgilerini artırmak, müze bilincini geliştirmek ve kültürel mirasın önemini kavramalarını sağlamak hedefiyle düzenlenen etkinlik çocuklara farklı bir deneyim yaşattı.

Çağdaş bir müzenin en önemli görevinin ‘eğitim’ olduğu bilinciyle hareket eden Rahmi M. Koç Müzesi, öğrencilerin hedef ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanan koleksiyon ve eğitim atölyeleri ile çocukların merak, araştırma ve inceleme duygularını geliştirmelerine imkan sağlamaya devam ediyor.

“Müzede Bilgi Avı” etkinliğiyle öğrenciler, seçilen 13 obje üzerinden yeni bilgiler edinirken keşfetme duygularını da harekete geçirdi. Müzedeki 20 bin objenin arasında endüstri tarihinde yolculuğa çıkan çocuklar, seçilen objelere ait cevap anahtarları ile belirlenen 13 harfi bularak şifreleri çözdü. Etkinliğin sonunda ise müze eğitmenleri tarafından her öğrenciye özel olarak hazırlanan katılım sertifikaları dağıtıldı.