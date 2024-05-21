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Nevide Çiçek: "Herkese teşekkür ederim "
Başarılı sunucu ve manken Nevide Çiçek Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği'nin düzenlediği gecede ödül aldı
MAGAZİN 21.05.2024, 16:59
Başarılı sunucu ve manken Nevide Çiçek Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği'nin düzenlediği gecede ödül aldı.İSTANBUL (İGFA) - Son günlerde adından söz ettiren başarılı sunucu ve manken Nevide Çiçek, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği'nin düzenlediği İş İnsanları Zirvesi'nde plaket ödülü aldı. Geceye katılan başarılı sunucu hem güzelliğiyle büyüledi hem de anlamlı bir plaket aldı.
Nevide Çiçek, “Böylesine anlamlı bir gecede yer aldığım için herkese teşekkür ederim. Bu özel gecede banada plaket verdikleri için çok mutluyum." dedi.
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