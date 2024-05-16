Son Dakika

Atatürk'ün mirası ilk mezunlarını verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin atıl durumdan, hak ettiği yeni görünümüne kavuşturduğu Atatürk’ün mirası Büyükdere Atatürk Fidanlığı ve Bahçıvanlık Okulu 27 yıl sonra ilk mezunlarını verdi

GÜNDEM 16.05.2024, 09:07
Atatürk'ün mirası ilk mezunlarını verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin atıl durumdan, hak ettiği yeni görünümüne kavuşturduğu Atatürk’ün mirası Büyükdere Atatürk Fidanlığı ve Bahçıvanlık Okulu 27 yıl sonra ilk mezunlarını verdi.İSTANBUL (İGFA) - Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1928 yılında kurulan, 1997’ye kadar faaliyetlerini sürdüren ancak o tarihten bu yana da kaderine terk edilen fidanlık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden İstanbul’a kazandırıldı. 2022 yılında fidanlık, eğitim ve yeni bir mesire alanı olarak projelendirildi.   İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Kasım 2023 yılında yeniden İstanbulluların hizmetine açıldı. 

Türkiye’nin ilk meyve bahçesi ve fidanlığı özelliğini taşıyan Büyükdere Atatürk Fidanlığı içerisindeki Bahçıvanlık Okulu’nda dün tarihi bir mezuniyet yaşandı. Mart ayında başlayan ve tamamen ücretsiz olan teorik ve uygulamalı eğitim programıyla 37 kursiyer ‘Bahçıvanlık Eğitimi’ni tamamladı. 9 haftada 186 ders saatinden oluşan eğitim, saha gezileri ve uygulama derslerinden oluştu. Eğitimlerini pratiğe dönüştüren katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ‘Kurs Bitirme Belgesi’ni aldılar. 

Bahçıvanlık Okulu’nda katılımcılara İş Sağlığı ve Güvenliği, Peyzaj, Proje Okuma, Dış ve İç Mekan Bitkileri, Çim Alan Tesisi ve Bakımı, Budama Teknikleri, Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği, Sulama, Toprak ve Bitki Besleme, Zirai Mücadele, Üretim ve Çoğaltım Teknikleri, Çevre Koruma Bilinci eğitimleri verildi.  

“EĞİTMENLER TEKNİK KADRODAN OLUŞMAKTADIR”

Kursiyerlerin bahçıvanlık eğitimi ile kursiyerlerin bitkileri yakından tanıma fırsatı yakaladığını belirten Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü İbrahim Dedeoğlu, “Büyükdere Atatürk Fidanlığı Bahçıvan Okulu’nun 2023 yılında faaliyete geçmesiyle bu yıl eğitimlere başladık. İlkbahar dönemini tamamlayarak kurs sonunda 37 kişi mezun oldu. Eğitim uygulama alanlarımız, İBB'nin sorumluluğunda bulunan yeşil alanlar, korular ve yeşil alan düzenlemeleri yapılan alanları kapsamaktadır. Bunun dışında yakın çevremizde Atatürk Kent Ormanı, Orman Fakültesi, Ağaç A.Ş fidanlığı, Atatürk Arboretumu’nda kursiyerlerimiz anlatılanları uygulama ve bitkileri yakından tanıma fırsatı yakalıyor. Bundan sonraki süreçte de her yıl ilkbahar ve sonbahar döneminde İstanbullulara Bahçıvanlık eğitimlerimiz devam edecek.” dedi.

YENİ DÖNEM KAYITLARI EYLÜL’DE

27 yıl sonra yeniden eğitimlere başlamasının çok değerli olduğunu söyleyen Dedeoğlu katılan kursiyerlere teşekkür ederek yeni dönem kayıtlarının Eylül ayında başlayacağını dile getirdi. 

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Alanyaspor 36 50
8. Rizespor 36 49
9. Sivasspor 36 48
10. Antalyaspor 36 45
11. A.Demirspor 36 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 36 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 37 88
2. Arsenal 37 86
3. Liverpool 37 79
4. Aston Villa 37 68
5. Tottenham 37 63
6. Chelsea 37 60
7. Newcastle 37 57
8. M. United 37 57
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 37 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 93
2. Barcelona 35 76
3. Girona 36 75
4. Atletico Madrid 36 73
5. Athletic Bilbao 36 62
6. Real Betis 35 55
7. Real Sociedad 35 54
8. Villarreal 36 51
9. Valencia 35 48
10. Getafe 36 43
11. Deportivo Alaves 36 42
12. Sevilla 36 41
13. Osasuna 36 41
14. Rayo Vallecano 36 38
15. Celta Vigo 36 37
16. Las Palmas 35 37
17. Mallorca 36 36
18. Cadiz 36 32
19. Granada 36 21
20. Almeria 35 17