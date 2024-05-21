Düzce'de sürpriz doğum günü duygulandırdı

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Hakan Kutupoğlu’na ekip arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi Sefer DEMİR / Haberozel.com.tr DÜZCE (İGFA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Hakan Kutupoğlu’na ekip arkadaşları tarafından unutulmayacak doğum günü süprizi düzenledi.

Süprizle büyük sevinç yaşayan Hakan Kutupoğlu duygusal anlar yaşadı.

İl Emniyet müdürlüğü yaptığı kutlama mesajında, "Kendisini unutmayan mesai arkadaşlarına teşekkür eder, personelimize mutlu sağlıklı yıllar dileriz. "İfadelerine yer verildi.

Kent merkezinde bir kafede yapılan sürpriz doğum günü kutlaması duydusal anlara sahne oldu.