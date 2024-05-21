Bayram günü Sakarya'da doğanın kalbine yolculuk

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin doğa yürüyüşü programı kapsamında 90 kişilik doğa tutkunu kafilesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Geyve Kılıçkaya’da tabiatın kalbine doğru yolculuğa çıktı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve birçok Sakaryalıyı doğa ile buluşturan ‘Doğa Yürüyüşü’ etkinlikleri ‘Geyve Kılıçkaya Karlık Orman Gözetleme Kulesi’ parkuru ile devam etti.

90 kişilik kafile parkurun eşsiz güzelliğini keşfederken parkurun en etkileyici noktalarında hatıra fotoğrafları çekilerek günü ölümsüzleştirdiler.

19 MAYIS ANLAM KATTI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda çıkılan anlamlı yolculuk, Demokrasi Meydanı’ndan otobüslerle başladı.

Parkur başında egzersiz hareketleri yaparak kendilerini hazırlayan doğaseverlere Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı arama kurtarma ekipleri de katılarak yürüyüş süresince kafileye teknik bilgiler verdi.

Doğa aşığı kalabalık grup Kılıçkaya’nın yeşil tonları arasında ve dağlık arazide unutulmaz bir deneyim yaşadı. Tabiatın en doğal kalmış bölgelerinde macera dolu bir gün geçiren Doğa Yürüyüşü ekibi organizasyon için Başkan Yusuf Alemdar’a ve Büyükşehir’e teşekkür etti.

“CENNET ŞEHRİMİZİ KEŞFEDİYORUZ”

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Eşsiz manzaralara sahip, doğanın her rengini birbiri ardına görmeyi sağlayan doğa yürüyüşü etkinliğimizin bugünkü adresi 16 kilometrelik ‘Geyve Kılıçkaya Karlık Orman Gözetleme Kulesi’ parkuru oldu. Cennet Sakarya’mızı keşfetmeye devam edeceğiz. Yürüyüşler için ön kayıtları sakarya.bel.tr adresinden yapabilirsiniz” denildi.