Bensu Soral'dan çarpıcı itiraflar

Uzun bir aradan sonra ‘Tuzak’ dizisiyle izleyicileriyle buluşan Bensu Soral, Hakan Gence’nin YouTube programına konuk oldu. Güzel oyuncu, hakkında çıkan estetik söylentilerinden özel hayatına kadar birçok soruya samimi cevaplar verdi.İSTANBUL (İGFA) - İhtiyacı olmadığı sürece estetiği gündemine getirmeyeceğini belirten Bensu Soral, “Ben aynı benim, bilenler de biliyor. Dizi çekimimin ortasında estetik operasyon geçirme ihtimalim de yok. Artık insanların benimle alakalı fikirlerini daha az önemsemeye başladım, özellikle olumsuz şeyleri. Sosyal medyada kimsenin hayatını görmek ya da kimsenin de benim hayatımı görmesini istemiyorum. Hepsi yalan geliyor bana. Bunu da çevremden biliyorum” dedi.

Eşinin odasında bir obje olsa üstünden hiç çıkarmadığı beyaz tişörtü olmak isteyeceğini söyleyen oyuncu, “Hakan’ı (Baş) o kadar kendime yakın ve parçam gibi hissediyorum ki 7-8 yıl geçmiş farkında bile değilim. Sanki hep hayatımda varmış gibi. Onsuzluk bana garip geliyor” diye ekledi.