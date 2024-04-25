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26 Nisan'da vizyona girecek yeni filmler

Sinemaseverleri ilgilendiren haber 26 Nisan Cuma günü vizyona girecek yeni filmler belli oldu

KÜLTÜR-SANAT 25.04.2024, 09:45
26 Nisan'da vizyona girecek yeni filmler

Sinemaseverleri ilgilendiren haber... 26 Nisan Cuma günü vizyona girecek yeni filmler belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor.

Aksiyondan korkuya, dramdan gerilime ve animasyona önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Dublör (The Fall Guy), Zah-Har "Cin Ahalisi", Cadı, Rekabet (Challengers), Küçük Don Kişot’un Maceraları (Giants of la Mancha), Arınma (Immaculate), Boy Kills World, Katala - Oyun Gecesi ve Siyah Çay (Black Tea) filmlerinin içerisinde bulunduğu 26 Nisan Cuma haftasının vizyona giriyor.

İŞTE 26 NİSAN CUMA GÜNÜ VİZYONUNUN ÖNE ÇIKANLARI

John Wick, Deadpool 2, Bullet Train gibi filmlerle yönetmen olarak rüşdünü ispat eden David Leitch'in yeni filmi Dublör (The Fall Guy), dublörlüğe geri dönen ve bir yandan kayıp yıldızı aramaya koyulan Colt Seavers'ın hikâyesini anlatıyor. Ryan Gosling ve Emily Blunt’ın başrollerini paylaştığı filmde, artık dublörlük yapmayan Colt eski sevgilisi Jody Moreno tarafından yönetilen yüksek bütçeli bir stüdyo filminin yıldızının kaybolmasıyla tekrar göreve çağrılır. Filmin yapımıcı Gale, Tom Ryder’ın kaybolmasını stüdyo ve medyadan gizlemek için uğraşırken Colt, eski sevgilisini geri kazanma umuduyla filmin aksiyon sahnelerini başarıyla gerçekleştirir. Ancak kayıp yıldız ile ilgili gizem artar ve çok geçmeden Colt kendisini karanlık bir suç komplosunun ortasında bulur.

Haftanın korku filmlerinden Zah-Har "Cin Ahalisi", ailesiyle yaşayan, yaşadığı kabuslardan müzdarip olan bir gencin başından geçenleri konu ediniyor. Kabuslarında kendisini farklı bir alemde, farklı boyutlarda gören Murat, gün geçtikçe bu durumdan korkmaya başlar. Bir gün fenalaşan Murat, felç kalarak dünyada cehennemi yaşamaya başlar. Murat'ın başına gelen onca şeyin ardından bölgede yaşayan Molla Ömer, Murat'a en habis ahali olan Zah-har cinlerinin musallat olduğunu söyler.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Erman Bostan’ın üstlendiği Cadı, kocası ve yaşadığı köşk hakkındaki gizemi çözmeye çalışan bir kadının hikayesini konu ediniyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş günlerinde genç bir dul olan Fikriye, zorla Naşit Nefi Efendi ile evlendirilir. Naşit Nefi Efendi'nin köşküne taşınan Fikriye, çok geçmeden köşk hakkında cadı söylentilerini işitir. Bu durum üzerine Fikriye, hem Naşit Nefi Efendi hem de köşk hakkındaki gizemi çözmek için harekete geçer.

Luca Guadagnino yönetmenliğinde vizyona giren Rekabet (Challengers), tenisi bırakmak zorunda kalınca koçluk kariyerine başlayan ve bu süreçte kendisini bir aşk üçgeninin içerisinde bulan Tashi’nin hikayesini konu ediniyor. Tashi, kocası Art'ı ortalama bir tenis oyuncusundan, birbiri ardına turnuva kazanan ünlü bir profesyonele dönüştürür. Ancak hiçbir başarı gerçekten kalıcı değildir. Art'ın kariyeri bir darbe aldığında Tashi, eşinin birkaç zafer elde edebileceği ve dolayısıyla daha fazla özgüven kazanmasını sağlayacak "Challenger" turnuvasına sokar. Ama oradaki rakibi Patrick'tir. Bir zamanlar Art'ın en iyi arkadaşı olan Patrick aynı zamanda Tashi'nin de eski sevgilisidir. Geçmişleri ve gelecekleri çarpışırken ve gerilim yükselirken Tashi için kazanmanın maliyeti ne olacaktır?

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Küçük Don Kişot’un Maceraları (Giants of la Mancha), kasabasını korumaya çalışırken kendisini heyecan dolu bir maceranın içerisinde bulan bir çocuğun hikayesini konu ediniyor. 11 yaşındaki Alfonso Kişot, efsanevi şövalye Don Kişot'un varisidir. O da tıpkı dedesi Don Kişot gibi kasabası La Mancha’yı sadece kendisinin görebildiği tehlikelerden korur. Kasabaya gelen karanlık iş insanı Carraso, gözünü La Mancaha’ya diker ve türlü bahanelerle onu ele geçirmeye çalışır. Bu durum üzerine Alfonsa, artık sadece kendisinin görebildiği tehlikelerle değil Carrasco’ya karşı da kasabasını korumaya çalışır. Arkadaşları Pancho Panza ve Victoria ile birlikte Alfonso, kendisini heyecan dolu bir maceranın içerisinde bulur.

Senaristliğini Andrew Lobel’in, yönetmenliğini Michael Mohan’ın üstlendiği Arınma (Immaculate), davet aldığı manastırda kendisini korkunç bir kabusun içerisinde bulan genç bir rahibenin hikayesini konu ediniyor. Cecilia, pitoresk İtalyan kırsalındaki uzak bir manastırda yeni bir yolculuğa çıkan Amerikalı bir rahibedir. Kendisine sunulan fırsatı değerlendirerek İtalya’ya manastıra giden Cecilia, burada sıcak bir şekilde karşılanır. Cecilia'nın yeni evinin bazı karanlık ve dehşet verici sırlar barındırdığını anlaması ile hayatı kısa sürede kabusa dönüşür.

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