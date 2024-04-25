Abdulgani Altınışık’tan Başkanı Arı’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Yeniden Refah Partisi Nevşehir İl Başkanı Abdulgani Altınışık, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, Yeniden Refah Partisi Nevşehir il Başkanı Abdulgani Altınışık ve beraberindeki parti il yönetim kurulu üyelerini başkanlık makamında konuk etti. Ziyarette, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı’yı tebrik eden Altınışık, seçimlerin şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diledi.

Altınışık ve beraberindeki parti yöneticilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Arı, “Çok şükür seçimleri kimsenin burnu kanamadan atlattık. Seçimler artık geride kaldı. Ben artık bana oy versin veya vermesin herkesin belediye başkanıyım. Hiçbir siyasi ayrım yapmadan, şehrimize dair her hizmet için büyük gayretle ve kararlılıkla çalışacağız. Bizim tüm gayemiz vatandaşlarımıza hizmet etmek, şehrimizi geleceğe taşımak.” dedi.