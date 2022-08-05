Ajda Pekkan COVID-19'a yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 teşhisi konulan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COVID-19’a yakalanan Ajda Pekkan’a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alarak kendisine şifa temennisinde bulundu.

Hatırlanacağı gibi öncek gün 76 yaşındaki Ajda Pekkan sosyal medya hesabından "Tüm dosyalarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma… Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerine yer vermişti.