Malatya'da söz küçüğün...

Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile Büyükşehir Meclis Salonu’nda bir araya geldiler.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ravzanur Güde ve Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri ile aileleri katıldı.

Büyükşehir Meclis Salonu’nda Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri ve aileleri ile bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Öncelikle böyle anlamlı ve güzel bir günde bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Atalarımızın kanlarıyla, canlarıyla mücadele ederek bizlere bıraktıkları bu topraklarda huzur içerisinde ilelebet yaşamayı Allah bizlere her zaman nasip etsin.Atalarımızın bu topraklarda vermiş oldukları mücadele ile bu güzel yurdu bizlere armağan ettiler. Ata’mızda bir bayramla çocuklarımızahediye etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı hepimizin bayramı özellikle çocuklarımızın bayramı, bu anlamlı ve özel günde yoğun bir gün geçirdik. Çocuklarımız ile bir dizi programlarımız oldu” dedi.

Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ravzanur Güde, “Bizleri bu anlamlı günde burada misafir eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi olarak bizler depremde çok ağır hasar almış olsak dahi bizim için her daim güzel olan Malatya’mızda çocuklara yönelik sosyal, kültürel, eğitsel faaliyetler yapmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ravzanur Güde konuşmasını şöyle sürdürdü: “Özellikle bu kentte yaşayan çocukların da kent yönetiminde aktif rol almaları, Malatya’mıza dair yapılacak işlerde çocukların da fikirlerinin alınması konusunda farkındalık çalışmaları yapmaktayız. Çünkü biz çocuklar şuna inanıyoruz; küçüğümüzle, büyüğümüzle bir olduğumuz ve birlik olduğumuz sürece Malatya’mızı daha güzel yerlere getireceğiz.

Bu kapsamda kenti yöneten idareciler ile zaman zaman bir araya gelmek, kente dair fikirlerimizi ortaya koymak amacıyla “Söz Küçüğün” projesini başlattıklarını ve bu çalışmayı çok önemsediklerini kaydederek, "Maalesef dünya genelinde tüm çocuklar bizim kadar şanslı olmayabiliyor. Filistinli kardeşlerimiz bunun en yakın örneği. Filistinli kardeşlerimizin ölmesini istemiyoruz. Gazze’de bombalar yerine uçurtmaların uçmasını, çocukların ve annelerin ağlama sesi yerine gülücük seslerini duymak istiyoruz artık.Bu günün küçüğü yarının büyüğü olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Konuşmalardan sonra çocuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e Malatya ile ilgili hayallerini anlattılar, Malatya’nın geleceği ile ilgili sorular sordular.

Çocuklara çeşitli hediyelerin takdim edilmesinin ardından, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile program tamamlandı.