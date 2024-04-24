Manisa'da Norm Ender coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festival programı kapsamında rap müzik sanatçısı Norm Ender, Manisalılarla buluştu. Seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ailesiyle birlikte izledi.MANİSA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festival programı kapsamında rap müzik sanatçısı Norm Ender, Cumhuriyet Meydanı’nda sahne aldı. Konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, protokol üyeleri, meclis üyeleri ve çok sayıda Manisalı izledi. Sevilen rap sanatçısı Norm Ender seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarıyla Manisalı hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Konser sırasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve CHP İl Başkanı İlksen Özalper ile birlikte sahneye çıkarak sanatçıyı performansından dolayı tebrik edip çiçek ve içerisinde Manisa Mesir Macunu olan bir sepet hediye etti.

“FERDİ BAŞKANINIZ 5 YIL BOYUNCA SİZLERLE OLACAK” Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Manisa bundan sonra festivallerin kenti, karnavalların şehri olacak. Artık gençlerle birlikte eğlenen, sizlerin sesini duyan Ferdi Başkanınız 5 yıl boyunca sizlerle olacak. Sizleri çok seviyorum” ifadelerini kullandı.



100 ÇOCUK İLE ‘PARLA’ ŞARKISI BERABER SÖYLENDİ Sanatçı Norm Ender ‘Parla’ şarkısını 100 çocuk ile birlikte söylerken şarkıya eşlik eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, konser alanını dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.