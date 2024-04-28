Son Dakika

Selçuklu Bağrıkurt'ta GES üretimi başladı

Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin enerji verimliliği ve çevre koruma faaliyetleri kapsamında yaptığı çalışmalarından biri olan Bağrıkurt GES projesinde enerji üretimine başlandı

GÜNDEM 28.04.2024, 11:33
Selçuklu Bağrıkurt'ta GES üretimi başladı

Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin enerji verimliliği ve çevre koruma faaliyetleri kapsamında yaptığı çalışmalarından biri olan Bağrıkurt GES projesinde enerji üretimine başlandı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından Bağrıkurt Mahallesi’nde 45 bin metrekare alan üzerine yapımı tamamlanan Bağrıkurt Güneş Enerjisi Santralinde elektrik üretimi başladı. Hem doğa dostu olan hem de ekonomiye katkı sağlayan santral üretilen enerji sayesinde Selçuklu Belediyesi’ni kara geçirirken belediye tarafından vatandaşa hizmet verilen alanların da elektrik ihtiyacını  yüzde  90 oranında karşılayacak.   

500 watlık 7 bin 250 adet paneli bünyesinde bulundurarak Selçuklu’ya enerji anlamında değer katan ve yıllık toplamda 5.760.000 kW gücünde elektrik üretilecek olan tesisle birlikte, Hizmet Binası ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde de kurulan güneş enerjisi santralleriyle yıllık toplam 6.847.500 kW elektrik üretimi yapılmış olacak. Yine yeşil bina statüsünde  olan  Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi de 60 KW’lık enerjisi üretimi ile katkı sağlıyor. Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı süren  Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi  de hizmet vermeye başladığında kendi enerjisini üreterek hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlayacak.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “ ENERJİ ALANINDA DA ÖRNEK ÇALIŞMALARA İMZA ATIYORUZ”

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak adına gayret gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, günümüzde enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu bildiklerini söyledi. Yapılan en önemli çalışmalardan birinin GES Projeleri olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı, "Belediye olarak enerjimizi üretmek ve tasarruf sağlamak, aynı zamanda doğayı korumak için bu çalışmaları yapıyoruz. Belediye hizmet binamızın çatısında başlattığımız GES projesini bir üst kademeye taşıyarak Tropikal  Kelebek  Bahçemiz ve Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizde  bu çalışmayı sürdürdük. Türkiye’de birçok ilke sahip örnek bir yatırımımız olan Sporcu Seçme ve Geliştirme Merkezimiz de bittiğinde GES özelliği ile  kendi kendine yeten yeşil binalarımızdan bir tanesi olacak.   Bu projelerimizden şu an en kapsamlısı olan Bağrıkurt Güneş Enerjisi Santralleri ile belediye tesislerimizin %90 oranında enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Bu proje sayesinde aynı zaman yıllık 85 bin 600 ağacın kesilmesi ve 4 bin 534 ton CO2 salınımı da engelliyoruz. Ayrıca projede üretilen elektrik 2 bin 283 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk geliyor. Günlük 20 ile 30 bin Türk Lirası değerinde elektrik üretimi yapan tesisimizde hava koşullarının değişkenliğine göre aylık ortalama 1 milyon Türk Lirası değerinde elektrik üretimi sağlıyoruz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 33 55
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Sivasspor 34 48
8. Rizespor 33 48
9. Antalyaspor 33 45
10. Alanyaspor 33 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Samsunspor 34 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 34 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 34 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. M.City 33 76
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 32 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Wolves 35 46
11. Bournemouth 34 45
12. Brighton 33 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Girona 33 71
3. Barcelona 32 70
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Getafe 33 43
10. Villarreal 32 42
11. Osasuna 32 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 32 37
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 33 14