Selçuklu Bağrıkurt'ta GES üretimi başladı

Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin enerji verimliliği ve çevre koruma faaliyetleri kapsamında yaptığı çalışmalarından biri olan Bağrıkurt GES projesinde enerji üretimine başlandı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından Bağrıkurt Mahallesi’nde 45 bin metrekare alan üzerine yapımı tamamlanan Bağrıkurt Güneş Enerjisi Santralinde elektrik üretimi başladı. Hem doğa dostu olan hem de ekonomiye katkı sağlayan santral üretilen enerji sayesinde Selçuklu Belediyesi’ni kara geçirirken belediye tarafından vatandaşa hizmet verilen alanların da elektrik ihtiyacını yüzde 90 oranında karşılayacak.

500 watlık 7 bin 250 adet paneli bünyesinde bulundurarak Selçuklu’ya enerji anlamında değer katan ve yıllık toplamda 5.760.000 kW gücünde elektrik üretilecek olan tesisle birlikte, Hizmet Binası ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde de kurulan güneş enerjisi santralleriyle yıllık toplam 6.847.500 kW elektrik üretimi yapılmış olacak. Yine yeşil bina statüsünde olan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi de 60 KW’lık enerjisi üretimi ile katkı sağlıyor. Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı süren Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi de hizmet vermeye başladığında kendi enerjisini üreterek hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlayacak.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “ ENERJİ ALANINDA DA ÖRNEK ÇALIŞMALARA İMZA ATIYORUZ”

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak adına gayret gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, günümüzde enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu bildiklerini söyledi. Yapılan en önemli çalışmalardan birinin GES Projeleri olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı, "Belediye olarak enerjimizi üretmek ve tasarruf sağlamak, aynı zamanda doğayı korumak için bu çalışmaları yapıyoruz. Belediye hizmet binamızın çatısında başlattığımız GES projesini bir üst kademeye taşıyarak Tropikal Kelebek Bahçemiz ve Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizde bu çalışmayı sürdürdük. Türkiye’de birçok ilke sahip örnek bir yatırımımız olan Sporcu Seçme ve Geliştirme Merkezimiz de bittiğinde GES özelliği ile kendi kendine yeten yeşil binalarımızdan bir tanesi olacak. Bu projelerimizden şu an en kapsamlısı olan Bağrıkurt Güneş Enerjisi Santralleri ile belediye tesislerimizin %90 oranında enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Bu proje sayesinde aynı zaman yıllık 85 bin 600 ağacın kesilmesi ve 4 bin 534 ton CO2 salınımı da engelliyoruz. Ayrıca projede üretilen elektrik 2 bin 283 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk geliyor. Günlük 20 ile 30 bin Türk Lirası değerinde elektrik üretimi yapan tesisimizde hava koşullarının değişkenliğine göre aylık ortalama 1 milyon Türk Lirası değerinde elektrik üretimi sağlıyoruz" diye konuştu.