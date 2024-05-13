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İzmit 'Hoşgörü' ile tanıtılacak

YAŞAM 13.05.2024, 13:27
İzmit 'Hoşgörü' ile tanıtılacak

İzmit Belediyesi kentin tarihi mirasını, AB Destekli Erasmus Spor Projesiyle uluslararası alanda tanıtacakSAKARYA (İGFA) - Tarih ve spora değer veren İzmit Belediyesi, bir projeye daha destek olarak kent tanıtımına büyük destek veriyor. “HIKE: Avrupa Kültür Rotalarında Daha Sağlıklı Bir Yaşam Tarzı İçin Yürüyüş” adlı Erasmus Spor projesinin iştiraklerinden olan İzmit Belediyesi, kentin uluslararası alanda tanıtımında rol üstlenecek.

PROJE HAKKINDA BİLGİ

“HIKE: Avrupa Kültür Rotalarında Daha Sağlıklı Bir Yaşam Tarzı İçin Yürüyüş” adlı Erasmus Spor projesi Avrupa Birliği tarafından onaylanarak 1 Nisan tarihinde resmen başladı. Kısa adı HIKE olan Erasmus Spor projesi, yerel toplulukların katılımıyla, Via Francigena, Via Egnatia ve Hoşgörü Yolu gibi tarihi rotalar üzerinde gerçekleşecek. Proje yerel halkların yürüyüşle ilgili spor faaliyetlerine katılımını sağlayarak, sağlıklı ve aktif yaşam tarzına erişimi desteklemeyi amaçlıyor.

İTALYA, YUNANİSTAN VE TÜRKİYE

18 ay sürecek olan ve toplam bütçesi 200 bin Euro olan projenin ana faaliyetleri İtalya, Yunanistan ve Türkiye’deki yürüyüş rotaları üzerinde gerçekleştirilecektir. Proje, Türkiye’den Kültür Rotaları Derneği (KRD) liderliğinde ve İtalya’dan Avrupa Via Francigena Birliği (AEVF) ile Yunanistan’dan Paths of Greece ile ortaklığında gerçekleştirecek.

HOŞGÖRÜ YOLU’NDA DÜZENLENECEK

Sağlıklı bir yaşam tarzı, daha fazla fiziksel aktivite ve sosyal uyumu amaçlayan ücretsiz yürüyüş etkinlikleri; Eylül 2024’te İtalya’nın Puglia bölgesindeki Via Francigena rotasında, Ekim 2024’te Yunanistan’daki Edessa yakınlarındaki Via Egnatia rotasında ve Kasım 2024’te Avrasya Yolu’nun İzmit civarındaki bölümü olan Hoşgörü Yolu’nda düzenlenecek.

İZMİT BELEDİYESİ İŞTİRAKLERDEN BİRİSİ OLACAK

İsmini, M.S. 311 yılında, antik Roma döneminde yayınlanan Hoşgörü Fermanı’ndan alan Hoşgörü Yolu, doğal yürüyüş yollarına dayalı bir rotadır. Rotanın yönetiminde aktif rol sahibi olan İzmit Belediyesi de Spor Müdürlüğü ve Ar-Ge Proje Biriminin çalışmalarıyla projeye yerel iştirakçisi olarak kabul edilmiştir.

YAN ETKİNLİK TASARLANDI

Herkes tarafından, tüm yıl boyunca, kolayca erişilebilir bir fiziksel etkinlik türü olan ‘Yürüyüş’ü kutlamak amacıyla, hem spor ve yürüyüş meraklıları, hem de yeni başlayanların deneyimleyebilmesi için bir dizi yan etkinlik tasarlandı. Proje, yerel halk ve diğer katılımcıları yürüyüş rotalarını kullanmaya teşvik etmenin yanı sıra; belli başlı metodolojiler üreterek, yerel belediyeler ve sivil toplumu, benzer yürüyüş etkinlikleri düzenleme konusunda teşvik edecek.

İZMİT EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Proje kapsamında yurt dışı ve yurt içi katılımcılarla Kasım ayında İzmit şehir merkezindeki tarihi eserlerin olduğu bölgeden sahile kadar başlayacak yürüyüş rotasının ilk ayağında Hoşgörü yolunun uluslararası çapta tanıtımına katkı sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca İzmit Belediyesi proje kapsamında düzenlenecek çalıştaylara ve 2024 Avrupa Spor Günü kapanış konferansına ev sahipliği yapacak.

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