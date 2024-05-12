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Hangi il, hangi kuruyemişi tercih ediyor? İşte 81 ilin kuruyemiş haritası!

Türkiye'nin toplam kuru yemiş pazarı yıllık 3,5 milyar dolar seviyelerinde Evlerimizde yıllık kişi başı 6 5 kilogram kuruyemiş tüketiyoruz Kuruyemiş tüketiminde dünyada 5 sıradayız

GÜNDEM 12.05.2024, 18:35
Hangi il, hangi kuruyemişi tercih ediyor? İşte 81 ilin kuruyemiş haritası!

Türkiye'nin toplam kuru yemiş pazarı yıllık 3,5 milyar dolar seviyelerinde. Evlerimizde yıllık kişi başı 6.5 kilogram kuruyemiş tüketiyoruz. Kuruyemiş tüketiminde dünyada 5. sıradayız. Peki il il kuruyemişte tercihlerimiz neler?İSTANBUL (İGFA) - 81 ilin tartışmasız lideri ve 85 milyon vatandaşın ortak tercihi Kavrulmuş Siyah Tuzlu Çekirdek olurken, bazı iller tercihleri ile şaşırttı.

OSMANİYE’NİN TERCİHİ MESİR MACUNU, BİTLİS’İN İSE KUDÜS HURMASI

Sektörde Türkiye'nin en çok şubeleşen markalarından olan Çitlekçi’nin verilerine göre, kuruyemiş tüketiminde en ilginç il mesir macunu tüketimi ile Osmaniye oldu. Bitlis ilk sırada Kudüs Hurmasını tercih ederken, Bingöl ve Gümüşhane kavrulmuş badem içi tüketmeyi tercih ediyor.

Aydın ve İzmir’in tercihi Antep fıstıklı sütlü çikolata olurken, Çankırı ve Bayburt’un ilk tercihi Kaju oldu.

Kuruyemişte Ankara’nın, Kocaeli’nin, Kayseri’nin, Kırşehir’in, Karabük’ün, Bartın’ın, Muş’un, Iğdır’ın, Ardahan’ın, Hakkari’nin ilk tercihi ise Lüx karışık kuruyemiş oldu.

Türkiye genelinde kuruyemişte ikinci tercih kavrulmuş siyah tuzsuz çekirdek olurken, bazı illerin tercihi ise çok çeşitli oldu. Aydın ili ikinci tercih olarak Antep Fıstıklı Sarma Sadrazam’ı tercih ederken, Bursa, Antalya, Konya, Yozgat, Eskişehir Trabzon, Tokat, Balıkesir, Sivas, karışık kuruyemiş yemeyi tercih etti.

Kocaeli, Adana, Gaziantep, Kastamonu, Mersin, Van ve Ordu’nun ikinci tercihi Kaju olurken, Erzurum’un ikinci tercihi Badem oldu.

Kavrulmuş Siyah Tuzlu Çekirdeği tercih eden iller ise; İstanbul, Bursa, Antalya, Samsun, Adana, Konya, Erzurum, Diyarbakır, Zonguldak, Sakarya, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bolu, Muğla, Yozgat,  Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Tokat, Balıkesir, Sivas, Kastamonu, Mersin, Van, Çanakkale, Malatya, Hatay, Ordu, Denizli, Düzce, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Giresun, Amasya, Yalova, Kırıkkale, Sinop, Erzincan, Çorum, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Artvin, Kars, Mardin, Isparta, Edirne, Rize, Şırnak, Batman, Adıyaman, Uşak, Niğde, Karaman, Ağrı, Siirt, Burdur, Tunceli, Kilis.  

KURUYEMİŞ TÜKETİMİ NASIL VE HANGİ SIKLIKLA OLMALIDIR

“Besleyici ve sağlıklı atıştırmalıklar günlük beslenme alışkanlıklarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor” diyen sektör temsilcilerinden Abdullah Tunç, ay çekirdeği ilk tercih ama özellikle kurutulmuş meyveler ve Türkiye'de yetişen ve sağlıklı gıdalarda başı çeken badem, ceviz gibi ürünler sıkça tercih edildiğini söyledi.

Son yıllarda uzak doğudan gelen kaju ülke genelinde popüler olmaya başladığını ifade eden Tunç, "Aynı zamanda kurutulmuş meyveler, fındık, antep fıstığı, incir, hurma gibi birçok sağlıklı atıştırmalık tercih ediliyor. Müşteri pandeminin ardından sağlıklı gıdalara yönelmeye başladı. Çikolata, lokum gibi şeker içeren ürünlerde de etiket okuma alışkanlıkları arttı ve müşteri doğal şeker kullanımı içeren ürünlere yöneldi. Türkiye genelinde tüketici artık herhangi bir mağazaya gidip, vitrindeki kuruyemişleri tercih etmiyor. Sağlıklı beslenme adına seçici davranıyor ve tercihleri belirli. Tüketici yakın çevresinde istediği nitelikte ürüne ulaşamaz ise online tercihlere yönelmeye başlıyor. Çitlekçi olarak biz taze ve kaliteli ürünlerimizle bu farkındalığa katkı verdiğimize inanıyoruz" diye konuştu.

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