İkinci el araç fiyatları yüzde 2,8 arttı

VavaAI Fiyat Endeksi’nin Nisan 2024 sonuçlarına göre; ikinci el araç satış fiyatları yüzde 2,8 oranında arttı. Yılın ikinci yarısında ikinci el araçlara olan talebin artacağını belirten VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli ‘’Enflasyon ve kur etkisi ile sıfır araçlarla ikinci el araç fiyatları arasındaki makas açıldıkça ikinci el araçlar daha da cazip hale geliyor ‘’ dedi.İSTANBUL (İGFA) - VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin Nisan 2024 sonuçlarını açıkladı. VavaCars’ın kamuya açık verilerinin analizini yaparak yayınladığı fiyat endeksine göre, ikinci el araç fiyatları 2023 Aralık ayından bu yana yükselişini sürdürüyor. Rapora göre ikinci el araçlarda satış fiyatları Nisan 2024’te yüzde 2,8 oranında artış kaydetti.

“YÜKSELİŞ TRENDİ ALICILARI HAREKETE GEÇİRİYOR”

Endeks sonuçlarını değerlendiren VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, şunları söyledi: “Sıfır araçların yüksek fiyatla piyasaya çıkması ve kurdaki dalgalanmalardan önemli oranda etkilenmesi sebebiyle araç sahibi olmak isteyenler ikinci el araçlara yöneliyor. 2023 yılının son döneminden bugüne kadar ikinci el araç fiyatlarında yükseliş yaşanıyor. Bu yükseliş trendi de ikinci el araç piyasasına güveni artıyor. Alıcılar ikinci el araç sahibi olurken yükselme trendinden dolayı karlarını koruyacaklarını düşünüyorlar. Önümüzdeki dönemde kredi faizleri de ikinci el araç piyasasının seyrini belirleyecektir.”

“TAKAS GİBİ USULLER ÖN PLANA ÇIKACAK”

Yılın geri kalanında ikinci el otomobil piyasasının daha da canlanacağına vurgu yapan Gözelekli “Piyasaya daraltıcı etkisi olan krediye erişimde yaşanan zorluklar ve yüksek kredi oranları gibi faktörlere karşın takas gibi usullerin ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Son bir yıldır artan yeni araç arzı ile birlikte Türkiye’deki araç parkı daha da gençleşti. Özellikle artış gösteren 1-6 yaş arası ikinci el araçlar daha da cazip hale geliyor. Yılın ikinci yarısının ‘otomotivde ikinci el dönemi’ olacağı görüşündeyiz. Özetle var olan koşullar ve gelecek dönem öngörüleri dahilinde, mevcut reel ikinci el fiyatları cazip konumda olmayı sürdürecek” diye konuştu.

“SATIŞLAR SONBAHARDA PİK NOKTASINA ULAŞACAK”

Sıfır araçlarla fiyat makasının daha da açılmasının ikinci el araçları çok daha cazip hale getirdiğine vurgu yapan Gözelekli, “Yılın son çeyreği için öngörülen mevduat ve kredi oranlarının piyasa lehine dönmesi halinde, satış adetlerinin pik yapacağı dönem sonbahar ayları olacaktır” dedi.