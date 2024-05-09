Bakan Koca: Onaylı randevu dönemi hizmeti kolaylaştıracak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS'de onaylı randevu sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak gelişmeden bahseden Bakan Koca, "Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak birlikte bir alt yapı kurduk. MHRS, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazanmış, modifiye olmuş durumda.Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme onaylı randevu sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de onaylı randevu dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı randevu dönemi hayırlı olsun. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var. 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır" diye konuştu.

Ulusal Sağlık Hizmetleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı ????Ankara https://t.co/l5ySmN4qbt— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 9, 2024

Onaylı randevu sisteminin hastanelere, hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacağını öne süren Bakan Koca, "Hasta gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece randevu sadakatsizliği sebebiyle şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz. Boş kalan her bir randevuda sistemden randevu alamayıp talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik talep bırakan hastalarda olacak. Onaylı randevu sistemi sayesinde öngörümüze göre birçok branşta hastamızın talebine 24 saat içinde cevap verebiliyor olacağız. Bu yeni sistemden beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. Taleplerin etkin şekilde karşılanabilmesi için ise Randevu Koordinasyon Merkezini devreye alıyoruz. Bu merkezin faaliyetlerini şahsen takip edeceğim" diye konuştu.