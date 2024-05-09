Son Dakika

Denizcilikte ihracat arttı, ithalat azaldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 179 milyon 470 bin 869 tona, elleçlenen konteyner miktarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artarak 4 milyon 482 bin 347 TEU'ya ulaştığını duyurdu

GÜNDEM 09.05.2024, 11:19
Denizcilikte ihracat arttı, ithalat azaldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 179 milyon 470 bin 869 tona, elleçlenen konteyner miktarının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artarak 4 milyon 482 bin 347 TEU'ya ulaştığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ocak-Nisan dönemine ilişkin denizcilik istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, bu yılın Nisan ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının 45 milyon 80 bin 852 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Ocak-Nisan döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarının ise toplam 179 milyon 470 bin 869 tona ulaştığını ifade ederek, Nisan ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artarak 12 milyon 34 bin 614 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalarak 22 milyon 360 bin 475 ton olarak gerçekleşti. Nisan ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 34 milyon 395 bin 89 ton olarak gerçekleşti. diye konuştu.

EN FAZLA YÜK ALİAĞADA GERÇEKLEŞTİ

Bakan Uraloğlu, Nisan ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının, 6 milyon 77 bin 466 ton olarak gerçekleştiğini de vurguladı.

Nisan ayında kabotajda taşınan yük miktarının ise 4 milyon 608 bin 297 ton olduğuna işaret eden Bakan Uraloğlu, "En fazla yük elleçlemesi 7 milyon 749 bin 285 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 7 milyon 96 bin 936 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 750 bin 381 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti. açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Nisan ayında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin mısır (tahıl) elleçlemesi olduğunu kaydederek, limanlardan 939 bin 312 ton mısır yük elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Bunu 20lik dolu konteynerlerde taşınan yükler ile briketlenmiş taşkömürünün izlediğini anlatan Uraloğlu, "Nisan ayında portland çimento yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içinde içerisinde 1 milyon bin 593 tonla ilk sırayı aldı. Söz konusu yük cinsini fuel oil ve motorin yük cinsleri takip etti. Ham petrol yük cinsi, limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içinde ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, briketlenmemiş taşkömürü ve motorin yük cinsleri takip etti." bilgisini paylaştı.

EN FAZLA İHRACAT İTALYAYA YAPILDI

Uraloğlu, Nisan ayında deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesinin İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini, bunu ABD ve İspanyaya yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti. İthalatta en fazla yük elleçlemesinin ise Rusya'dan yapılan taşımalarda görüldüğünü belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Nisan ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu 34 milyon 395 bin 89 ton yükün yüzde 6,9u Türk bayraklı gemilerle taşındı. Nisan ayında Türk bayraklı gemilerle taşınan yük miktarı 2 milyon 367 bin 713 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 32 milyon 27 bin 376 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı."

Uraloğlu, Nisan ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının 1 milyon 130 bin 706 TEU'ya ulaştığına işaret ederek, Ocak-Nisan döneminde limanlardan elleçlenen konteyner miktarının da 4 milyon 482 bin 347 TEU'ya çıktığını belirtti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17