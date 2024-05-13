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Başkan Büyükakın: ‘’Tarım desteklerimizle Türkiye’ye örnek olduk’’

SİYASET 13.05.2024, 13:51
Başkan Büyükakın: ‘’Tarım desteklerimizle Türkiye’ye örnek olduk’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Çiftçi Şenliğinde konuşan Başkan Büyükakın, toplam değeri 1 milyar TL olan 72 farklı projeyle Kocaeli’de tarıma destek olduklarını söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Çiftçi Şenliği”, İzmit Şarışeyh Mahallesi’nde bulunan mesire alanında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Toprağın ekilmeye devam etmesi, hayvancılığın devam etmesi için var gücümüzle destekleme çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamında 72 destek projesi uyguladık. Bu desteklerin tutarı 1 milyar liradır. Tarımsal desteklemelerimizle ve hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye’ye örnek olduk” diye konuştu.

ŞENLİĞE GENİŞ KATILIM

İzmit Sarışeyh Mahallesi Akçaova yolu üzerindeki mesire alanındaki şenliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Büyükşehir Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Altan Çakır, tarım ve hayvancılıkla ilgili kamu kurumları, ziraat odası başkanları, kooperatif ve birliklerin başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve çiftçiler aileleri ile birlikte katıldı.

ÇİFTÇİLER ARASINDA GELENEKSEL YARIŞMALAR

Tarım ve hayvancılık ile ilgili kamu kurumları, ziraat odaları, kooperatif, birlik, tarım ve hayvancılık faaliyetinde bulunan odaların katkılarıyla organize edilen şenliğe yoğun bir katılım sağlandı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce düzenlenen şenlikte, çiftçiler arasında çeşitli yarışmalar düzenlendi. Büyükşehir Mehter Takımı ve yerel sanatçıların konser verdiği etkinliklerde ayrıca halk oyunları ekipleri ile animatörler gösteri sundu.

Çocuk oyun gruplarının da yer aldığı şenlikte köyler arası halat çekme, yetişkinler ve çocuklar arasında çuval yarışmaları da yapıldı. Bu yarışmalarda ilk üçe girenlere çeşitli ödüller verildi. Birlik ve kooperatifler yaptıkları faaliyetleri, firmalar ise açılan stantlarda tarımsal alet ve ekipmanlarını sergiledi. Etkinlikte ayrıca, firmaların sponsorluğunda yapılan çekilişlerde çiftçilere koç, buzağı, süt sağma makinesi ve tarımsal aletler hediye edildi. Öte yandan Yılmaz Ecvenler’in 12 yıldır baktığı ve yanından hiç ayırmadığı Cango isim kaz büyük ilgi gördü. Katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Çiftçiler, gün boyunca eğlenerek, güzel bir gün geçirme fırsatı buldu.

“GIDA RİSKİNE KARŞI ÇİFTÇİLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ”

Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, tüm çiftlerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı. Çiftçi Şenliğinin, bir öncekinden daha kalabalık ve coşkulu olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Büyükakın, panayıra dönüşen şenliğe katılan tüm çiftçilere teşekkür etti. Kocaeli Büyükşehir olarak tarımsal üretimin ve hayvancılığın devam etmesi için çalıştıklarını ifade eden Büyükakın, “Çünkü günümüz dünyasında, özellikle küresel iklim krizi ile birlikte çok ciddi bir gıda riski ortaya çıktı. Gıda riski, ülkeler için çok önemli bir güvenlik riski haline geldi. Bunun için toprağın ekilmeye devam etmesi, hayvancılığın devam etmesi için var gücümüzle destekleme çalışmalarına devam ediyoruz. Bu kapsamında 72 destek projesi uyguladık. Bu desteklerin tutarı 1 milyar liradır. Mazotundan gübresine, fidesinden fidanına, tohumundan arı kovanına, serasından süt soğutma tankına kadar, aklınıza gelecek her şeyi yaptık. Bunu yaparken sektörde yer alan odalarımızla kooperatiflerimizle muhtar ve çiftçilerimizle birlikte bunlara karar verdik.” şeklinde konuştu.

 

“PROJELERİMİZ TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU”

Kocaeli’de toprakların ekilmesi, üretimin ve bereketin devam etmesi için tarımsal desteklerin bundan sonrada süreceğini vurgulayan Başkan Büyükakın, “Çok daha iyisini yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Yaptığımız birçok proje, Türkiye’de örnek olarak gösterildi. Bu projelerimizin Türkiye’nin çeşitli yerlerinde hayata geçirilmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi Kocaeli’de. Bu ülke topraklarının hepsinin ekilmesi gerekiyor. Son 25 yılda Türkiye’nin tarımsal üretimi yaklaşık iki kat arttı. 2002 yılında 24 milyar dolarlık bir tarımsal üretimi vardı Türkiye’nin. Bugün bu rakam 54 milyar dolara ulaşmış durumda. İki katından daha fazla.” değerlendirmesinde bulundu. Başkan Büyükakın, bu panayırların, tarımsal makine ve ekipman üreten firmalarla çiftçilerin buluşup birbirleri tanıması açısından önemli olduğunu dile getirerek, “Etkinliğe destek sağlayan firmalarımıza, odalarımıza, kooperatif ve birliklerimiz ile muhtarlar ve çiftçilerimize teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

BÜYÜKAKIN, TALİHLİLERE ÖDÜLLERİNİ TAKDİM ETTİ

Konuşmasının ardından, etkinlik alanında kurulan stantları gezen ve ilgilerden bilgi alan Başkan Büyükakın, vatandaşlara ata tohumundan üretilen sebze ve Tıbbi ve Aromatik Bitki fidesi dağıttı. Kocaeli’nin çeşitli ilçelerinden gelen meyve üreticileri Başkan Büyükakın’a çilek ve erik ikram etti. Büyükakın, ayrıca çiftçiler arasındaki çekilişte, koç ve buzağı kazanan üreticilere hediyelerini takdim etti, ayrıca Kocaeli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği tarafından kurulan stantta, çocuklara civciv dağıttı.

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