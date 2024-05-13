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Altınay Savunma Teknolojileri halka arzına yoğun talep

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, “Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arzı ile kurumsallaşma yolunda önemli bir adım attık Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz Yatırımcıların şirketimize olan yoğun ilgisi ve teveccühü bizi gururlandırdı Türkiye’nin savunma kapasitesine değer katarak uluslararası alanda rekabet avantajı sağlamayı hedefliyoruz” dedi

EKONOMİ 13.05.2024, 13:49
Altınay Savunma Teknolojileri halka arzına yoğun talep

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, “Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arzı ile kurumsallaşma yolunda önemli bir adım attık. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Yatırımcıların şirketimize olan yoğun ilgisi ve teveccühü bizi gururlandırdı. Türkiye’nin savunma kapasitesine değer katarak uluslararası alanda rekabet avantajı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arzında 8-9-10 Mayıs tarihlerindeki talep toplama süreci sona erdi. 35 milyon 294 bin 118 nominal TL’lik kısmı sermaye artırımı, 23 milyon 529 bin 412 nominal TL’lik kısmı ise ortak satışı olmak üzere toplam 58.823.530 nominal/adet hissenin satışa sunulduğu halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı %25 olarak gerçekleşti. Konsorsiyum lideri olarak TSKB, konsorsiyum eş liderleri olarak ise Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman’ın görev aldığı halka arzın büyüklüğü ise yaklaşık 1,9 milyar TL oldu.

 

7 KAT TALEP GELDİ

Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka arzına, yurt içi bireysel yatırımcılardan tahsisat tutarının yaklaşık 2,4 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan tahsisat tutarının yaklaşık 18 katı, Altınay Grubu çalışanlarından da tahsisat tutarının 1,7 katı olmak üzere toplamda yaklaşık 7 kat filtrelenmemiş talep geldi.

Altınay Savunma Teknolojileri ile kurumsallaşma yolunda önemli bir adım attıklarını belirten Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, “Yatırımcılardan yoğun bir talep aldık. 3,6 milyon bireysel yatırımcı, şirketimize ilgi gösterdi. Altınay Savunma Teknolojileri olarak, göstermiş oldukları ilgiden dolayı tüm yatırımcılara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yoğun ilginin bize duydukları güvenin de bir göstergesi olduğunu görerek oldukça gururlandık” diye konuştu.

HALKA ARZ GELİRLERİ YATIRIMLARA AKTARILACAK

Türkiye için oldukça önemli olan Altay Tankı, Milli Muharip Uçak KAAN, Milli Gemi MİLGEM gibi projelerde imzası Altınay Savunma Teknolojileri, halka arz gelirlerini yatırımlarında kullanarak büyümeyi hedefliyor. Halka arzdan elde edilen gelirin yarısı hem yeni tesis hem de üretim teknolojileri yatırımlarına aktarılacak. Halka arz gelirlerinin diğer yarısının ise test ve doğrulama teknolojileri ile AR-GE ve ÜR-GE yatırımları, global satış ve pazarlama ağı yatırımları, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, finansal borç ödemeleri, şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıklarının kurulmasına aktarılacağı belirtildi.

Halka arz süreciyle yatırımcıların vatan savunmasına destek olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Altınay, “Altınay Savunma Teknolojileri’ni bu ülkenin geleceği için kurduk ve inandığımız değeri milletimizden aldık. Ülkemiz için ülkemizin çocuklarıyla şirketimizi geliştirdik. Halka arz sürecimizle milletimiz için kurduğumuz bu şirketi gerçek anlamda büyütmek için milletimizle ortak olarak; milletin malını millete teslim etmiş olduk. Altınay Savunma Teknolojileri olarak, Türkiye'nin savunma sanayisine ve ulusal güvenliğe katkı sağlamak için üretim kabiliyetlerimizi ve imkanlarımızı geliştirme yolunda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Savunma teknolojileri sektöründe oluşturduğumuz güveni, borsa yatırımcısı tarafında da sağlamak en öncelikli hedeflerimizden biri. Talep toplamada sağlanan başarı da aslında bu güvenin bir göstergesi” dedi.

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