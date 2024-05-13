Sakarya YADEM üyesi yaşlılar sağlık dolu bir gün geçirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM üyesi yaşlılar, organize edilen yürüyüş etkinliğinde İl Ormanı Tabiat Parkı’nda bol oksijenli, huzurlu ve sağlık dolu bir gün geçirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi, (YADEM) yaşlıların sağlıklı ve dinç kalması, sosyal yaşamın merkezinde yer alması için birbirinden güzel aktiviteler düzenliyor.

DOĞADA KEYİFLİ BİR GÜN

Bu kapsamda son olarak çok sayıda 65 yaş üzeri vatandaş, Büyükşehir tarafından Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı’nda yürüyüş etkinliğinde bir araya geldi.

Sportif egzersizler yapan, ormanın içinde uzun bir yürüyüşe çıkan yaşlılar sağlıklı, sohbetle geçen huzur dolu bir gün yaşadı.

YADEM HEP YANLARINDA

Etkinliğe katılan fizik tedavi uzmanı, yaşlılara ısınma ve kas germe hareketlerini öğreterek uygulama yaptırdı.

YADEM’den yapılan açıklamada, “65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirilen doğa yürüyüşleri Sakarya İl Ormanı'nda başladı. Her gün daha fazla yaşlımızın elinden tutmak ve onlara destek olmak için çalışıyoruz. Kıymetli büyüklerimizin yaşamları boyunca fiziksel ve ruhsal sağlığını desteklemek istiyoruz” denildi.