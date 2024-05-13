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Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Saz’dan, TOBB Proje Okulu tarlalarına ziyaret
Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, TOBB proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarlalarını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı
EĞİTİM 13.05.2024, 13:37
Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, TOBB proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarlalarını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, TOBB proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Okul Müdürü Feyzullah Koçak, tarım alanı öğretmeni Gülnur Açeken ve Tarım Bölümü'nde eğitim gören öğrencilerle uygulama yapılan ayçiçeği tarla ziyareti gerçekleştirdi.
Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Koçak, Açeken ve Tarım Bölümü'nde eğitim gören öğrencilerle uygulama yapılan ayçiçeği tarlasını ziyaret etti. Yetiştirilen ürünleri inceleyerek bilgi aldı.
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