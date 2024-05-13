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ADD Keşan Şubesi THM Korosu konseri  türküseveler ile buluştu

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin THM Korosu konseri geçtiğimiz Cuma günü akşamı Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti

KÜLTÜR-SANAT 13.05.2024, 12:10
ADD Keşan Şubesi THM Korosu konseri  türküseveler ile buluştu

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin THM Korosu konseri geçtiğimiz Cuma günü akşamı Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Konseri Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı ile Keşan Belediye Meclis Üyesi Bayram Şeker, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, ADD Keşan Şubesi Başkanı Yusuf Kılıç, THK Keşan Şube Başkanı Eyyup Kavazlar, Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar ile 500’e yakın türküsever konseri izledi.

Konser öncesi ADD Keşan Şube Başkanı Yusuf Kılıç bir konuşma yaparak şunları söyledi. “Sayın konuklar basınımızın değerli temsilcileri ADD Keşan Şubesi THM Konserine hepiniz hoş geldiniz.Onur verdiniz, bizi şereflendirdiniz. 3 yıldır gerçekleştirmediğimiz etkinliğimizi bu akşam sizlerle birlikte gerçekleştirmekten çok mutluyuz. 3 yıldır sizlerle ayrı kalmamızın nedeni 2 yıl dünyayı lasıp kavuran pandemi nedeniyle, geçen yılda ülkemizi yasa boğan deprem nedeniyle gerçekleştiremedik. Derneğimiz bildiğiniz üzere çalışmalarına devam ediyor.  Öğrencilerimize eğitime katkıda bulunmak üzere verdiğimiz burslar devam ediyor. Katkıda bulunan bağışçılarımızı ve etkinliklerimizde bizi yalnız bırakmayan Keşan Belediye Başkanlığı’na huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Anıtkabir ziyaretlerimiz, Çanakkale Şehitliği ziyaretlerimiz, Atatürk evi ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu yılda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız da 31 Mayıs’ta Anıtkabir ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Katılımlarınızı bekliyoruz. 5 yıl bıkmadan, usanmadan, bahane üretmeden THM Koromuzu çalıştıran şefimiz Erkan Yalçın’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. THM Koromuza eşlik eden enstrüman çalan arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Ben sözü şimdi THM Koromuza bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum teşekkür ediyorum.”

Ardından Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, program sunucusu Nur Yalçın’a koro adına bir çiçek sundu.

Koroya Bağlama da: Burhan Şen, Okan Yıldız, Ahmet Nalbantoğlu, Gitarda Turay Banguoğlu ve Ritm de de Bülent Saylam, Sami Deniz eşlik etti. Koronun şefliğini ise Erkan Yalçın yaptı.

 2 bölüm halinde gerçekleşen koro da 1.Bölüm de Koronun sunduğu şarkılar şöyle;
Erzurum’dan Çevirdim Yolumu, Pınar’ın Başında Destim Varmış, Kınıfır Bedrenk Olur, Arpa Buğday Daneler, Divane Aşık Gibi, Ah Dağlar Serin Dağlar, Pınarbaşı Burma Burma ve Daha Senden Gayrı Aşık mı Yoktur adlı türküleri söyledi.

1. bölümde solistler Ayşe Çartık; Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem, Latif Yavuz;  Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma, Nur Yalçın; Nefesin Nefesine, Çağatay Perem; Sevdiğim Bir Gün Bana, Burhan Şen; Ahu Figan Dilber adlı türküleri söyledi.

2.Bölümde de Koro, Gerizler Başından Hoplayamadım, Bir Anadan Dünyaya Gelen Yolcu, Perşembe Gününde Çeşme Başında, Beyaz Giyme Toz Olur, Şu Garip Halimden Bilen İşveli Nazlım ve Sana Hasret Sana Vurgun Gönlümüz adlı türküleri söyledi.

Solistler ise, Günay Yıldırım; Söylerem Ozan Kimin, Ahmet Çetin; Çemberimde Gül Oya, Sami Deniz; Çalın Davulları Çaydan Aşağıya adlı türküleri söyledi.

Konser de türküseveler zaman zaman türkülere de katılarak eşlik ettiler ve koroyla birlikte türküleri de seslendirdi.

Konserin ardından CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve  Yönetim Kurulu, koro adına Koro şefi Erkan Yalçın’a sahneye çıkarak tebrik etti ve çiçek takdim etti.

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