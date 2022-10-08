Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Gara'da 3, Asos'ta 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.