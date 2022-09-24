Düzce'de kabloları çalıp, nikâh salonunu elektriksiz bıraktılar

Düzce Belediyesi Nikâh Salonuna dadanan hırsızlar, salonun jeneratör kablolarını çalarak binayı elektriksiz bıraktı. 2 gün arayla çalınan kablolar için suç duyurusunda bulunuldu.Haberozel.com.tr (DÜZCE İGFA)

Düzce Belediyesi Nikâh Salonunun jeneratör kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Jeneratörün kablolarını keserek çalan hırsızlar, belediye ekipleri tarafından yapılan yeni kabloları da çaldı.

Nikâh salonunun elektriksiz kalmasından dolayı başvuru almakta ve yapılan nikâhları tescil etmekte zorluk yaşanırken, hırsızları kamera, kilit gibi önlemler de durduramadı. Bir haftada iki defa kabloları çalan hırsızlar için geniş kapsamlı çalışma başlatılırken belediye ekipleri jeneratörün kablolarını yenileyerek sorunu çözdü.

Öte yandan salon etrafındaki güvenlik kameralarının sayısının da artırılacağı bildirildi.