Akrobasi sirki iz bıraktı

Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Akrobasi Sirki, heyecanlı ve keyifli gösterileri ile zihinlerde iz bıraktı. Her akşam tamamen dolu salonda gösteriler gerçekleştiren ve büyük beğeni toplayan Akrobasi Sirki, özellikle çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinde 20 Ağustos’ta başlayan ve 11 Eylül’e kadar süren Akrobasi Sirki’ni yaklaşık 18 bin kişi izledi.

Hava akrobasisi, ip cambazı, salıncak, transformasyon, illüzyon, palyaço ve jonglör gösterileriyle büyük küçük herkesin heyecan dolu dakikalar geçirdiği sirk, sıcak yaz akşamlarına renk kattı.

Çocuklarıyla birlikte ailece gösterileri izleyen vatandaşlar, düzenlenen organizasyondan duydukları memnuniyeti “Çocuklarımız unutulmaz anlar yaşadılar. Ailece hem eğlendik hem de heyecanlı anlar yaşadık. Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ederiz” şeklinde dile getirdi.

“ÇOCUKLAR İÇİN AYRI BİR ANLAMI VAR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzun yıllar sonra Kayseri’ye sirk getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Akrobasi sirki 20 gün süren gösterilerini tamamladı. Hem Talas’tan hem de diğer ilçelerimizden binlerce kişi heyecanlı ve keyifli anlar yaşadı. Çocuklarımız için ayrı bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Onlar hem eğlendiler hem azim ve kararlılıkla bir işin üstüne gidildiğinde başarının nasıl yakalandığını gördüler. Çünkü buradaki gösteriler ve hareketler, defalarca tekrarın, azimle çalışmanın bir sonucu. Ayrıca bu sirk, çocukluk anılarında unutulmayacak şekilde yer buldu. Sonuç olarak hem çocuklarımız hem de büyükler için farklı bir etkinlik oldu. İlgi gösteren tüm hemşehrilerimize ve bizlere 20 gün boyunca keyifli saatler yaşatan tüm sirk ekibine teşekkür ediyorum” dedi.