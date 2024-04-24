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Bursa mobilya sektörü temsilcileri Milano’da

Bursa mobilya sektörü temsilcileri, İtalya’nın Milano kentinde 62 ’si düzenlenen Salone del Mobile’yi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonu ile ziyaret etti Bu yıl 35 ülkeden 1 950’den fazla katılımcı firmanın yer aldığı fuarda en yeni koleksiyonları ve trendleri keşfeden sektör temsilcileri, yeni işbirlikleri için de önemli temaslarda bulundu

EKONOMİ 24.04.2024, 13:09
Bursa mobilya sektörü temsilcileri Milano’da

Bursa mobilya sektörü temsilcileri, İtalya’nın Milano kentinde 62.’si düzenlenen Salone del Mobile’yi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonu ile ziyaret etti. Bu yıl 35 ülkeden 1.950’den fazla katılımcı firmanın yer aldığı fuarda en yeni koleksiyonları ve trendleri keşfeden sektör temsilcileri, yeni işbirlikleri için de önemli temaslarda bulundu.İTALYA (İGFA) - BTSO üyeleri KFA Fuarcılık ile uluslararası fuarlarla buluşmaya devam ediyor. Mobilya sektörü temsilcileri, Milano’da düzenlenen ve dünyanın en büyük ve en köklü mobilya fuarları arasında yer alan Salone Del Mobile’yi ziyaret etti. Yaklaşık 175 bin metrekarelik alanda gerçekleşen fuar oturma ve yemek odalarından ofis mobilyalarına, masa ve sandalyelerden mutfak gruplarına kadar sektörün tüm bileşenlerini tek çatı altında buluşturdu. Fiera Milano Rho Fuar Merkezi ev sahipliğindeki Salone Del Mobile 5 gün boyunca 360 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

“TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜ BÜYÜK BİR ATILIM İÇERİSİNDE” BTSO 38. Meslek Komitesi üyesi İtimat Home Design firmasını temsilen fuara katılan Rıdvan Loyan, Türk mobilya sektörünün son dönemde üretim ve ihracatta önemli bir aşama kaydettiğini söyledi. Sektördeki rekabeti takip etmek, müşteri beklentilerini öğrenmek ve üretime yenilikler kazandırmak hedefiyle Salone Del Mobile Milano’yu ziyaret ettiklerini belirten Loyan, “Salone Del Mobile konsepti ve niteliğiyle mobilya sektöründe trendleri belirleyen bir fuar. Burada hem firmamız hem de sektörümüz adına eksiklerimizi görüyoruz ve onları tamamlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda bize fikir veren, faydalı bir fuar olduğunu söyleyebilirim.” dedi. KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen organizasyondan da son derece memnun kaldıklarını ifade eden Loyan, şöyle devam etti: “KFA Fuarcılık başarı çıtasını her geçen yıl yükseltiyor. Çok profesyonel ve başarılı işler yapıyorlar. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ve KFA Fuarcılık ekibine sektörümüze destekleri için teşekkür ediyoruz.”

“MOBİLYA SEKTÖRÜNDE DÜNYADA SÖZ SAHİBİYİZ” VRL Mobilya firma sahibi Soydan Varol, fuarın gerek katılımcı gerekse de ziyaretçi sayısı açısından oldukça yoğun geçtiğini belirtti. Yeni ticaret bağlantıları kurmak, vizyon ve prestij açısından bu fuarlarda yer almanın önemli olduğunu kaydeden Varol, “Türkiye artık mobilya sektöründe dünyanın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. İtalya’daki fuarda da tasarım, model ve kalite anlamında çok ön planda olduğumuzu görüyoruz. Firma olarak biz de otel, restoran ve kafe proje işleri yapıyoruz. Dünya genelinde 32 ülkeye ihracatımız var. Pazar çeşitliliğini çok önemsiyoruz. Burada mevcut ve potansiyel müşterilerimizle de görüşme imkanı bulduk. Son derece faydalı bir fuar ziyareti oldu.” diye konuştu.

“SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASI” Modesse Mobilya firma sahibi Mustafa Tunçer ise Salone Del Mobile Milano’nun sektörün Avrupa’daki en önemli buluşmaları arasında yer aldığını ifade etti. Katılımcı ve ziyaretçi profili, niteliği ve zengin içeriğiyle fuarın diğer fuarlar arasında öne çıktığını belirten Tunçer, “Bu fuarı önemsiyoruz. Yenilikleri takip etmek ve vizyon kazanmak açısından son derece önemli bir fuar. Bu yıl mobilya ve ürün tasarımı anlamında geçmiş yıllara nazaran çok fazla yenilik gözlemleyemedik ancak yine de faydalı bir ziyaret oldu.” dedi.
Öte yandan KFA Fuarcılık kapsamında gerçekleştirilen yurt dışı iş gezilerine katılmak isteyen firmalar www.kfa.com.tr adresinden fuarlar hakkında detaylı bilgi alıp, sektörleriyle ilgili fuarlara organizasyon yapılması için başvuruda da bulunabiliyor.

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