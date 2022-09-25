Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin'i kaza sonrası kadınlar yalnız bırakmıyor

İstanbul’da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneden taburcu olan Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in evinde tedavi süreci devam ederken ilçe kadınları Başkan Tekin’i yalnız bırakmıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesindeki TOKİ çalışmaların değerlendirme toplantına katılmak için makam aracıyla İstanbul’a giden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Reşadiye bağlantı yolu üzerinde aynı istikamete seyir halindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada omuzundan ve kaburgalarından yaralanan Başkan Tekin, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in evindeki tedavi süreci sürüyor.

İlçedeki kadın dayanışmasını tekrardan gösteren kadınlar, evinde istirahat eden Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i bir an olsun yalnız bırakmazken, 'geçmiş olsun' ziyaretini sürdürüyor.

“HER ZAMAN DESTEKÇİM OLDULAR”

İlçe kadınlarının yapmış oldukları ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Her zaman mutluluğumuzu, acımızı paylaştığımız ilçe kadınlarımız geçirdiğimiz trafik kazası sonrası beni yalnız bırakmadılar. Kendileri her zaman destekçim oldular. Beni gerek telefonla arayıp, evime gelip, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Başkan Tekin’i AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ve AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat da evinde ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.